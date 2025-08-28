Bajan los dólares contado con liquidación, MEP y blue

Conocé al detalle los movimientos de la divisa estadounidense, en detalle.

Dólar. Foto: NA.

Este jueves, el dólar subió en el Banco Nación (BNA), pero cayó levemente en los segmentos mayorista y minorista tras registrar retrocesos en las dos ruedas anteriores.

El contado con liquidación descendió 0,84% y cotiza 1.363 pesos, por su parte, el dólar MEP baja un 0.87% y se posicionó en $1.358.

En tanto, el dólar blue cotiza este jueves en $1.350 y registra una baja de 1,09%.

Dólares Foto: NA

El dólar mayorista, que es la referencia del mercado, baja 0,6% a $1.342. El dólar minorista lo hace a $1.365,57 para la venta en el promedio de entidades financieras del Banco Central.

En el BNA cae 0,4% a $1.355. En esa línea, el dólar tarjeta o turista, y el dólar ahorro o solidario, se ubicó en $1.761,5.

Suben las acciones argentinas en Wall Street

En cuanto a Wall Street, las acciones argentinas suben lideradas por Central Puerto, con 7,4%; Edenor, con 7,1%; y Telecom, con 4,8%.

En la plaza local, el S&P Merval sube 3% en pesos, mientras que si se mide en dólares el incremento es de 3,6%.

En tanto, los bonos soberanos en dólares operan con mayoría de subas de hasta 1%, mientras que el riesgo país que mide JP Morgan subió este miércoles a 2,5% a 850 puntos básicos.