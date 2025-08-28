Nuevo bono para jubilados de la ANSES en septiembre 2025: de cuánto es el monto y quiénes lo cobran

El Gobierno oficializó la entrega de un Bono Extraordinario Previsional destinado a garantizar un alivio económico para jubilados y pensionados.

Bono para los jubilados de la ANSES. Foto: NA.

El Gobierno oficializó este jueves el otorgamiento de un bono extraordinario previsional de hasta 70 mil pesos para jubilados y otros beneficiarios de prestaciones contributivas y no contributivas de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) que se abonará en septiembre,

De esta manera, la jubilación mínima alcanzaría el monto de 320.277,17 pesos. Teniendo en cuenta el nuevo bono, el monto para quienes cobren el haber mínimo alcanzará los 390.277,17 pesos en septiembre.

ANSES, jubilados, pensionados. Foto: ANSES.

La medida fue dispuesta a través del Decreto 613/2025, firmado por el presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete Guillermo Francos y la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, y alcanza a los beneficiarios del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) y las pensiones no contributivas y graciables.

Detalles del bono de la ANSES

El bono será liquidado por titular y será de hasta $70.000 para quienes perciban un haber igual o menor al mínimo previsional garantizado. En tanto, quienes superen ese umbral recibirán un monto proporcional, de forma tal que la suma total no supere el haber mínimo más el extra.

El bono tendrá carácter no remunerativo, no estará sujeto a descuentos ni se computará para otros conceptos. Además, en el caso de pensiones con más de un copartícipe, se considerará un único titular a los efectos del beneficio.

ANSES Foto: ANSES

La ANSES será la encargada de implementar el pago, adoptar las medidas complementarias y realizar los controles correspondientes, según lo establece el decreto.

El cronograma de pagos sigue siendo según la terminación del DNI. Los beneficiarios pueden verificar su fecha de cobro a través de la aplicación mi ANSES o en el sitio web oficial del organismo.