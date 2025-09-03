El riesgo país alcanzó los 898 puntos, el máximo en casi cinco meses
Los bonos argentinos en Wall Street caen este miércoles y extienden sus pérdidas semanales, mientras que los globales operan mayormente al alza tras la fuerte caída de la rueda pasada. En tanto, el riesgo país llegó a los 898 puntos, su nivel más alto en casi 5 meses.
En el apartado local, el S&P Merval retrocedió 0,3%, a 1.970.528,28 puntos. Al mismo tiempo, su contraparte en dólares pierde 0,1%.
Entre los ADRs que presentan mayoría de bajas están Edenor (-2,1%), Telecom (-2%) y Grupo Supervielle (-1,4%). En contrapartida, Pampa Energía avanzó un 0,4%.
Qué pasa con los bonos y el riesgo país
Por su parte, los bonos en dólares operan con mayoría de alzas e incrementos de hasta 2,8%, como es el caso del Global 2046.
A contrapartida, el Global 2029 presentó una caída de 2%.
En tanto, el último dato del riesgo país, elaborado por J.P. Morgan, mostró un valor de 898 puntos básicos y arrojó un salto del 8,3% con respecto al registro anterior.