El riesgo país alcanzó los 898 puntos, el máximo en casi cinco meses

El índice que mide JP Morgan se mantiene cerca de su nivel más alto desde mediados de abril. En tanto, operaban de manera mixta en Wall Street.

Wall Street. Foto: Reuters

Los bonos argentinos en Wall Street caen este miércoles y extienden sus pérdidas semanales, mientras que los globales operan mayormente al alza tras la fuerte caída de la rueda pasada. En tanto, el riesgo país llegó a los 898 puntos, su nivel más alto en casi 5 meses.

En el apartado local, el S&P Merval retrocedió 0,3%, a 1.970.528,28 puntos. Al mismo tiempo, su contraparte en dólares pierde 0,1%.

Wall Street. Foto: EFE

Entre los ADRs que presentan mayoría de bajas están Edenor (-2,1%), Telecom (-2%) y Grupo Supervielle (-1,4%). En contrapartida, Pampa Energía avanzó un 0,4%.

Qué pasa con los bonos y el riesgo país

Por su parte, los bonos en dólares operan con mayoría de alzas e incrementos de hasta 2,8%, como es el caso del Global 2046.

A contrapartida, el Global 2029 presentó una caída de 2%.

En tanto, el último dato del riesgo país, elaborado por J.P. Morgan, mostró un valor de 898 puntos básicos y arrojó un salto del 8,3% con respecto al registro anterior.