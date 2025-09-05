Cuenta DNI confirmó su descuento en carnicería: ¿qué sábados aplica en septiembre?

Uno de los beneficios más esperados por los usuarios de Cuenta DNI estará disponible dos sábados durante septiembre. Enterate cuándo y cómo aprovechar el reintegro en carnicerías.

Descuento en carnicería con Cuenta DNI. Foto: NA (Marcelo Capece)

El Banco Provincia confirmó los descuentos para ahorrar en septiembre con Cuenta DNI y, para tranquilidad de muchos, el beneficio en carnicerías sigue vigente. Es importante aclarar que es uno de los más utilizados, ya que permite ahorrar un 35%, una cifra significativa teniendo en cuenta el precio de la carne.

Sin embargo, desde hace varios meses solo puede aprovecharse dos sábados al mes. Esto significa que durante esos días específicos, quienes realicen compras en los locales adheridos podrán acceder a los reintegros, facilitando un ahorro significativo al momento de adquirir carne y productos frescos. ¿Qué sábados estará vigente?

Cuenta DNI, carnicerías. Foto: Banco Provincia

Qué días será el descuento en carnicerías con Cuenta DNI

Durante septiembre, habrá dos jornadas con descuentos en carnicerías, granjas y pescaderías, que serán los sábados 6 y 20 de septiembre. De esta forma, se debe gastar $17.150 para llegar al tope de reintegro de cada sábado, que es de $6.000. Así, se puede llegar a un ahorro mensual de $12.000, ya que la promoción estará disponible en dos sábados de septiembre.

Cuenta DNI se puede disfrutar en el receso invernal Foto: Banco Provincia

Todos los descuentos de Cuenta DNI para agosto

Los principales descuentos de septiembre y los topes de reintegro son:

Carnicerías, granjas y pescaderías: 35% de descuento el sábado 6 y 20 septiembre. Tope de $6.000 por persona (equivale a $17.150 en consumos).

Especial cumpleaños Banco Provincia: 30% en gastronomía el sábado 6 y domingo 7 de septiembre (tope $8.000 por persona).

Comercios de cercanía: 20% todos los viernes, con tope de $4.000 por jornada.

Ferias y mercados bonaerenses: 40% de descuento todos los días, con límite de $6.000 semanales.

Universidades: 40% en locales adheridos, con un tope de $6.000 semanales.

Garrafas: 40% todos los días, con un máximo mensual de $12.000.

Cuenta DNI. Foto: NA.

De esta manera, Cuenta DNI se consolida como una herramienta de ahorro cotidiano, especialmente en un contexto económico desafiante. Con descuentos que alcanzan a distintos rubros esenciales, la billetera digital del Banco Provincia sigue ganando terreno entre quienes buscan cuidar el bolsillo sin resignar consumo.