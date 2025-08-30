Descuento en carnicerías: Banco Provincia anunció cambios en Cuenta DNI para septiembre

El Banco Provincia actualizó uno de los beneficios más elegidos de su billetera digital y hay cambios importantes para el mes entrante.

Banco Provincia anunció cambios en Cuenta DNI. Foto: Banco Provincia

La billetera digital Cuenta DNI, del Banco Provincia, es una de las herramientas más utilizadas por los bonaerenses para ahorrar en compras cotidianas. Uno de los beneficios más esperados es el 35% de descuento en carnicerías, que en septiembre se podrá aprovechar en dos sábados puntuales del mes.

¿Cuándo se activa el beneficio en carnicerías?

Durante septiembre, el reintegro del 35% estará disponible únicamente en dos jornadas:

Sábado 6 de septiembre

Sábado 20 de septiembre

¿Cuánto se puede ahorrar?

El beneficio se puede utilizar en carnicerías, granjas y pescaderías adheridas, con un reintegro máximo de $6.000 por persona cada semana. Como la promoción estará disponible en dos sábados de septiembre, el ahorro total puede llegar a $12.000 en el mes. Para alcanzar el tope de devolución, la compra debe ser de aproximadamente $17.150 por cada jornada; en caso de gastar menos, el reintegro será equivalente al porcentaje correspondiente.

¿Cuándo será el descuento del 35% con Cuenta DNI en carnicerías en junio? Foto: Reuters/Agustín Marcarian.

Cambios en Cuenta DNI: llega un descuento exclusivo solo por este mes

Entre las novedades de septiembre, el Banco Provincia celebrará un nuevo aniversario de su fundación, ocurrida en 1822, con beneficios especiales para los usuarios de Cuenta DNI. La entidad decidió sumar promociones exclusivas que acompañan el festejo y amplían las opciones de ahorro durante el mes.

En este marco, se incorpora un descuento del 30% en gastronomía, disponible el sábado 6 y domingo 7 de septiembre en restaurantes, bares y locales adheridos. El tope de reintegro es de $8.000 por persona, alcanzable con consumos de hasta $26.700, lo que convierte al aniversario en una ocasión ideal para disfrutar salidas con amigos o familia a un costo más accesible.

Cuenta DNI. Foto: Cuenta DNI.

¿Cómo saber si un comercio está adherido?

Consultar directamente en el local.

Chequear cartelería con el logo de Cuenta DNI en la vidriera.

Verificar que tengan habilitado el pago con QR o Clave DNI.

Otros beneficios de septiembre con Cuenta DNI

Además del ahorro en carnicerías, la billetera del Banco Provincia ofrece rebajas en distintos rubros:

Especial cumpleaños Banco Provincia: 30% en gastronomía el sábado 6 y domingo 7 de septiembre (tope $8.000 por persona).

Comercios de cercanía: 20% todos los viernes, con tope de $4.000 por jornada.

Ferias y mercados bonaerenses: 40% de descuento todos los días, con límite de $6.000 semanales.

Universidades: 40% en locales adheridos, con un tope de $6.000 semanales.

Garrafas: 40% todos los días, con un máximo mensual de $12.000.

Cuenta DNI. Foto: Banco Provincia

Cómo descargar y empezar a usar Cuenta DNI

El alta es gratuita y 100% digital:

Bajar la app desde Google Play o App Store. Sacar fotos al DNI (frente y dorso). Validar identidad con una selfie. Completar los datos personales y generar la clave de acceso.

Una vez habilitada, la aplicación permite pagar con QR, hacer transferencias, recargar el celular, retirar efectivo sin tarjeta y acceder a todos los descuentos disponibles.