Cuenta DNI en septiembre 2025: las cadenas de cine que ofrecen 50% en entradas con la billetera virtual

La billetera virtual del Banco Provincia ofrece novedades importantes para sus usuarios, como la aparición de un beneficio para los amantes de las películas.

Sala de cine. Foto: Pexels

Cuenta DNI siempre se renueva con sus descuentos mensuales para sus usuarios. Durante septiembre 2025, los grandes beneficiados son los amantes del cine, ya que habrá una promoción exclusiva para ellos, que estará vigente en dos cadenas reconocidas.

Según explicaron desde el sitio de Banco Provincia, los cines del Paseo Aldrey y Cinemacenter Digital ofrecerán un descuento del 50% en la compra de entradas durante los lunes y martes de todo el mes.

Cuenta DNI. Foto: Banco Provincia

Además, sumaron que el beneficio se hace efectivo en el momento de la compra, además de que no tiene tope de reintegro.

Las salas que forman parte de esta promoción están ubicadas en Mar Del Plata, Bahía Blanca, Florencio Varela y Tandil, ya que son las que operan con las cadenas de cines mencionadas.

Cine. Foto: Unsplash.

Los cines que tienen el 50% de descuento con la Cuenta DNI

En detalle, las que tienen el descuento del 50% con Cuenta DNI durante septiembre 2025 son:

Mar del Plata

Paseo Aldrey (Alberti 2115).

Cinemacenter Diagonal (Diagonal Pueyrredón 3058).

Cine Ambassador (Córdoba 1673).

Cinemacenter (Rivadavia 3050, Los Gallegos Shopping).

Bahía Blanca

Cinemacenter Bahía Blanca (Av. Sarmiento 2153, Bahía Blanca Plaza Shopping).

Florencio Varela

Cinemacenter Florencio Varela (Av. San Martín 554, Centro Comercial Carrefour).

Tandil

Cinemacenter Tandil (Panamá 351, Centro Comercial Carrefour).

Algunas aclaraciones que hicieron desde el Banco Provincia es que este descuento aplica sobre el precio de la entrada general, así como no es acumulable con otras promociones.

Cuenta DNI. Foto: Banco Provincia

Además, mencionaron que este beneficio estará activo en septiembre, así como también en octubre y noviembre.

