Cuenta DNI en septiembre 2025: las cadenas de cine que ofrecen 50% en entradas con la billetera virtual
Cuenta DNI siempre se renueva con sus descuentos mensuales para sus usuarios. Durante septiembre 2025, los grandes beneficiados son los amantes del cine, ya que habrá una promoción exclusiva para ellos, que estará vigente en dos cadenas reconocidas.
Según explicaron desde el sitio de Banco Provincia, los cines del Paseo Aldrey y Cinemacenter Digital ofrecerán un descuento del 50% en la compra de entradas durante los lunes y martes de todo el mes.
Además, sumaron que el beneficio se hace efectivo en el momento de la compra, además de que no tiene tope de reintegro.
Las salas que forman parte de esta promoción están ubicadas en Mar Del Plata, Bahía Blanca, Florencio Varela y Tandil, ya que son las que operan con las cadenas de cines mencionadas.
Los cines que tienen el 50% de descuento con la Cuenta DNI
En detalle, las que tienen el descuento del 50% con Cuenta DNI durante septiembre 2025 son:
Mar del Plata
- Paseo Aldrey (Alberti 2115).
- Cinemacenter Diagonal (Diagonal Pueyrredón 3058).
- Cine Ambassador (Córdoba 1673).
- Cinemacenter (Rivadavia 3050, Los Gallegos Shopping).
Bahía Blanca
- Cinemacenter Bahía Blanca (Av. Sarmiento 2153, Bahía Blanca Plaza Shopping).
Florencio Varela
- Cinemacenter Florencio Varela (Av. San Martín 554, Centro Comercial Carrefour).
Tandil
- Cinemacenter Tandil (Panamá 351, Centro Comercial Carrefour).
Algunas aclaraciones que hicieron desde el Banco Provincia es que este descuento aplica sobre el precio de la entrada general, así como no es acumulable con otras promociones.
Además, mencionaron que este beneficio estará activo en septiembre, así como también en octubre y noviembre.
Cuenta DNI: todos los descuentos de septiembre 2025
- Carnicerías, granjas y pescaderías: 35% de descuento los sábados 6 y 20 de septiembre, con un tope de $6.000 por jornada (se alcanza con $17.000 en compras).
- Comercios de cercanía: 20% de descuento todos los viernes, con un tope de $4.000 por día, alcanzable con consumos de $20.000.
- Ferias y mercados bonaerenses: 40% de ahorro todos los días, con un tope semanal de $6.000 por persona, equivalente a compras de hasta $15.000.
- Universidades: 40% de descuento en locales adheridos de universidades bonaerenses, también con un tope de $6.000 por semana.
- Garrafas: 40% de descuento todos los días en compra o recarga, con un límite mensual de $12.000 (se alcanza con $30.000 en consumos).
- Comercios de cercanía no alimenticios: posibilidad de pagar en 3 cuotas sin interés con tarjetas Visa y Mastercard vinculadas a la aplicación.