Los mercados después de la derrota electoral del Gobierno: cayeron las acciones y rebotaron los bonos argentinos

En tanto, el Riesgo País que elabora JP Morgan alcanzó el lunes los 1.108 puntos básicos, el nivel más alto en el año, con una suba de 23% respecto de la semana pasada.

Mercados, bolsa de valores, riesgo país, Wall Street. Foto: EFE/Justin Lane

Acciones y ADRs operaron con subas aunque el Merval volvió a cerrar en baja, luego de perder el lunes más de 13%, mientras que los bonos mostraron una recuperación en esta jornada posterior al derrumbe generalizado del comienzo de la semana.

El Merval cerró con una baja de 0,26% ubicado en 1.728.446,80. Medido en dólares, tuvo una suba marginal de 0,1% hasta 1.206 puntos. De este modo, el indicador no llegó a recuperar las importantes pérdidas que se observaron ayer, como consecuencia de los resultados de las elecciones en la provincia de Buenos Aires.

En un panel líder mixto, se destacaron las bajas de Sociedad Comercial del Plata (-4,05%), Banco Macro (-3,89%) y Grupo Supervielle (-3,86%). Las mayores subas fueron de Pampa Energía (3,06%), Transener (2,93%) y Transportadora Gas del Sur (2,83%).

Bonos argentinos. Foto: NA (Xinhua/Michael Nagle)

La consultora PPI indicó que el lunes el Merval “registró su quinta peor caída de su historia, y la mayor desde la pandemia. De cara a las elecciones de octubre, sería esperable que la volatilidad continúe en el mercado de renta variable dada la incertidumbre del potencial resultado electoral”.

Los ADRs tuvieron mayoría de bajas, con principales pérdidas de Grupo Supervielle (-2,38%), Central Puerto (-2,29%) y Cresud (-2,03%).

Los bonos se recuperaban de las pérdidas del lunes. El AL30 registraba una suba de 2,78% y el AL35 subía 3,64%.