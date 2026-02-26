Rogelio Frigerio, gobernador de Entre Ríos. Foto: NA

Entre Ríos regresó al mercado internacional de capitales, luego de pasar casi de 10 años sin emisiones de esta clase. El nuevo bono fue colocado por USD 300 millones, que se ubica dentro de los límites definidos por la Legislatura de la provincia, a través de la Ley 11.209.

La búsqueda de la operación es refinanciar los vencimientos de deuda vigente, además de cancelar pasivos en moneda local que tienen mayores tasas y el reordenar el cronograma provincial de pagos.

En un principio, buscaban hasta USD 500 millones, pero se optó por una cifra menor finalmente. Las autoridades provinciales consideraron “exitosa” la operación. La tasa anual es de 9,875%, por lo que especialistas la consideran buena.

La vida promedio del nuevo bono es de seis años, con una amortización escalonada del 33,33% del capital en 2031, 33,33% en 2032 y 33,34% en 2033. La emisión tuvo una prima de 618 puntos básicos sobre un bono soberano de Estados Unidos de una duración similar, que equivale a una mejora de 50 puntos básicos sobre el spread convalidado en la emisión provincial de 2017.

La operación tiene también una oferta de recompra y/o canje para los tenedores del bono ERF28, por lo que busca optimizar el perfil de vencimientos, así como también las presiones financieras. Esta nueva estructura brinda a Entre Ríos más previsibilidad y deja en evidencia una mejora en comparación al esquema previo.

Cabe recordar que otras provincias hicieron lo mismo previamente, como ocurrió con Córdoba, Santa Fe y la Ciudad de Buenos Aires.