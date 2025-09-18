La inflación mayorista subió 3,1% en agosto, el valor más alto de los últimos doce meses

De esta manera, acumula un incremento del 15,7% en ocho meses. Este incremento se posicionó por encima del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de ese mismo mes, que fue del 1,9%, y del IPIM de julio (2,8%).

El índice de precios internos al por mayor (IPIM) registró un aumento de 3,1% en agosto con respecto al mes anterior, como consecuencia de las subas en Productos nacionales (3,1%) e importados (2,9%), según informó el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC).

En la comparación contra agosto del año anterior, los precios mayoristas subieron 22,1%. En lo que va del año, el indicador se incrementó un 15,7%.

Dentro de los Productos nacionales, se destacó la suba de precios de productos agropecuarios (0,61%) y productos refinados del petróleo (0,55%), así como los vehículos automotores, carrocerías y repuestos (0,36%), petróleo crudo y gas (0,29%) y sustancias y productos químicos (0,23%). Textiles subieron 1% y alimentos y bebidas 1,6%.

Por otro lado, el índice de precios internos básicos al por mayor (IPIB) mostró un aumento del 3,3% en el octavo mes del año como consecuencia de la suba en productos nacionales (3,4%) e importados (2,8%).

Asimismo, el índice de precios básicos del productor (IPP) también subió y cerró agosto en 3,5%. Este incremento se ocasionó como producto del aumento del 5,9% en productos primarios y 2,6% en productos manufacturados y energía eléctrica.