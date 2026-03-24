Javier Milei reveló por qué se eliminará la inflación durante su gobierno:

Javier Milei en el Foro Económico de Madrid. Foto: EFE

Javier Milei utilizó sus redes sociales para explicar por qué la inflación llegará a 0. El presidente argentino lo hizo este martes 24 de marzo a pocos días de su regreso al país tras su viaje a Hungría y enfatizó en que su administración va por “buen camino”.

El mandatario apoyó su teoría en base a un gráfico que detalla la inflación que dejaron los anteriores gobiernos y en qué porcentaje se encuentra la de la actual gestión. Se comparó con los mandatos de Alberto Fernández, Mauricio Macri, los dos de Cristina Kirchner y el de Néstor Kirchner.

Si bien reconoció que todavía el problema “no está terminado”, afirmó que “va por el buen camino”. “El gráfico muestra que salvo el actual gobierno, todos los restantes dejaron una mayor inflación que la recibida. Esto no significa que el problema de la inflación esté terminado pero está claro que vamos por el buen camino”, enfatizó en su posteo.

El gráfico mostró que las anteriores gestiones terminaron con una inflación superior a la que habían recibido:

Alberto Fernández: 3,9% por encima de la recibida.

Mauricio Macri: 2% por encima.

Cristina Kirchner: 1,4% por encima, en el promedio de sus dos mandatos.

Néstor Kirchner: 1,4% por encima.

Inflación en Argentina: los pronósticos de cara a 2026

Luego de que se haya conocido el último dato oficial de la inflación, que en febrero de 2026 cerró en 2,9%, distintas consultoras estiman que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de marzo se dirige al 3%.

EcoGo proyecta una inflación del 3%, mientras que LCG se posiciona en 3,1% y Econviews la ubica en 3,5%. Días atrás, Milei modificó su discurso en su visita a Hungría y dijo que espera eliminar la inflación durante su mandato, mientras que antes daba por finalizado el alza de precios en el mes de agosto.