Huevos de Pascua Foto: Foto generada con IA

La industria chocolatera argentina atraviesa uno de sus momentos más delicados de los últimos años. A días de Semana Santa, las fábricas de huevos de Pascua reportan una caída de entre 10% y 15% en la producción, un descenso que preocupa al sector y que refleja tanto la presión del contexto económico como los cambios en los hábitos de consumo.

Este retroceso coincide con un aumento acelerado del precio internacional del cacao, materia prima clave para elaborar chocolate. Según especialistas, el incremento global del insumo encareció de forma directa los costos internos, afectando la rentabilidad y obligando a las empresas a ajustar volúmenes de producción.

Cacao más caro y demanda en baja: la tormenta perfecta

De acuerdo con el análisis de economistas del sector, el valor del cacao importado registró subas significativas en los últimos meses, golpeando especialmente a productores locales que dependen de materia prima extranjera. Este encarecimiento impacta de manera inmediata en el costo final de los huevos de Pascua y achica los márgenes de beneficio del sector chocolatero argentino.

En paralelo, la demanda también está mostrando señales de desaceleración. En kioscos y supermercados ya se nota un flujo menor de compradores, pese a que todavía faltan días para la festividad religiosa. Representantes del sector admiten incertidumbre respecto de cómo evolucionarán las ventas hacia el cierre de la temporada.

A esto se suma otro factor determinante: el huevo de Pascua fue catalogado por especialistas como un bien no esencial, lo cual lo convierte en uno de los primeros productos que las familias dejan de adquirir cuando ajustan su presupuesto.

Huevos de Pascua Foto: Foto generada con IA

El boom del huevo de Pascua casero: una tendencia que sigue creciendo

La caída en la oferta industrial contrasta con una tendencia que viene fortaleciéndose desde la pandemia: la elaboración casera de huevos de Pascua. Cada vez más personas optan por fabricar sus propios chocolates en casa, motivadas tanto por razones económicas como por la búsqueda de alternativas personalizadas y más accesibles.

En redes sociales y comunidades gastronómicas se multiplican recetas, tutoriales y experiencias de aficionados. Los productores artesanales también reportan un mayor interés del público por propuestas personalizadas o de menor tamaño, lo que suma competencia al mercado tradicional.

Un consumidor más selectivo y atento a los precios

El encarecimiento del chocolate y derivados genera un cambio directo en los hábitos de consumo. Los compradores se vuelven más selectivos: comparan precios, reducen la cantidad de unidades adquiridas o eligen alternativas más económicas, como huevos más pequeños o marcas de menor costo. Esta conducta está modificando la estrategia comercial del sector, que busca ajustar presentaciones y promociones para retener la demanda.

Además, los expertos señalan que el consumidor argentino mantiene una fuerte preferencia por el chocolate como producto, pero su acceso queda condicionado por la evolución del poder adquisitivo y la volatilidad de los precios.

¿Qué espera el sector para los próximos días?

El domingo de Pascua se perfila como una fecha clave para medir hasta qué punto la caída en la producción impactará en las ventas finales. El sector chocolatero nacional enfrenta el doble desafío de costos crecientes y demanda debilitada, mientras que la tendencia de los huevos caseros continúa en expansión en los hogares argentinos.

La temporada 2026 deja un panorama complejo: menos producción, precios presionados por el cacao y un consumidor que busca alternativas más económicas o directamente fabricadas en casa. El sector espera una recuperación en el mediano plazo, pero reconoce que este año podría cerrar como uno de los más difíciles para la industria del chocolate en la previa de Semana Santa.