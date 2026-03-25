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El Grupo Arcor y la multinacional Danone compraron el total de las acciones de la empresa La Serenísima y anunciaron un acuerdo estratégico para adquirir la mayor parte de las acciones de Mastellone Hermanos S.A.

Sin embargo, la empresa informó a la Comisión Nacional de Valores (CNV) que los accionistas vendedores consideran que la operación “no cumple con los términos y condiciones” establecidos en el contrato firmado en diciembre de 2015.

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Cómo fue el proceso de la compra

La empresa utilizada como vehículo para hacer la compra es Bagley Argentina S.A. El 51% de las acciones que permanecían en manos de la familia fundadora y el fondo Dallpoint fueron finalmente comprados por la asociación empresarial. Se afianza así una nueva alianza en el sector lácteo en medio de un escenario de rentabilidad ajustada y cambios estructurales en la industria.

Bagley Foto: Bagley

Si bien el precio final no fue informado, la compra implicó un cierre de la discusión vigente, ya que en mayo del año pasado los accionistas vendedores se opusieron a la operación al considerar que no respetaba los términos y condiciones establecidos en el contrato, particularmente en lo relativo al precio por acción. Finalmente, prevaleció el acuerdo luego de llevar la disputa al borde de tribunales, en un contexto en el que ninguna de las partes quería judicializar el conflicto.

Cuál es la apuesta estratégica detrás de la operación

Arcor y Danone buscan consolidar un negocio lácteo integrado que abarcará desde la producción primaria hasta los productos de mayor valor agregado. Este joint venture integrará, según la comunicación oficial, tres pilares: el negocio de Mastellone, las operaciones de Danone en Argentina y Logística La Serenísima.

Antoine de Saint-Affrique, CEO de Danone, afirmó: “Con esta operación, estamos muy satisfechos de llevar nuestra alianza de largo plazo con el grupo Arcor al siguiente nivel. Esta alianza refuerza nuestro compromiso con el mercado argentino y con América Latina. La combinación de nuestras capacidades creará una plataforma de crecimiento con mayores oportunidades para la innovación y la eficiencia operativa, junto con un mayor alcance. Se trata, en definitiva, de acercar marcas lácteas saludables y de calidad a más consumidores en Argentina, hoy y en el futuro.”

Danone Foto: Danone

Indicaron que el propósito es “capitalizar sus fortalezas y habilidades para brindar una innovación superior y más dinámica, optimizar la eficiencia operativa y extender el alcance de la categoría”.

En el plano operativo, la nueva organización dispondrá de once plantas de producción en la región y un portafolio que abarca leches, quesos, manteca, dulce de leche, yogures y postres. En la práctica, esto representa la concreción de una iniciativa que el sector ya preveía: la conformación de una especie de “La Serenísima integrada”, bajo la gestión conjunta de ambos grupos.

Para Danone, la operación supone reforzar su presencia en el país y afianzar su histórica alianza con Arcor. Para el grupo cordobés, en cambio, constituye un avance estratégico en su expansión dentro de los alimentos básicos, aprovechando su fortaleza comercial y logística.

Alfredo Pagani, presidente de Grupo Arcor, comentó: “Este joint venture lácteo con Danone permitirá apalancar la capacidad comercial, las operaciones, los procesos y las mejores prácticas de ambas empresas y acelerar el crecimiento, gracias a una estrategia unificada para el desarrollo de productos diferenciales. Para Grupo Arcor es un proyecto estratégico que ratifica nuestro compromiso con el país y complementa nuestra propuesta de valor en consumo masivo.”