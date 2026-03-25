Jubilados ANSES Foto: Foto generada con IA

El cierre de marzo 2026 llega con una combinación particular para los jubilados y pensionados bonaerenses: varios feriados consecutivos y el cronograma oficial de pagos del Instituto de Previsión Social (IPS), que ya fue confirmado. La fecha de cobro genera dudas cada año, pero en esta oportunidad el calendario se vuelve aún más relevante por los días no laborables que atraviesan el fin de mes.

A continuación, te contamos cuándo se pagan los haberes, cómo se organiza el cronograma según DNI, cuáles son los vencimientos por ventanilla y qué hay que saber si necesitás iniciar un trámite jubilatorio en el IPS.

Jubilados ANSES Foto: Foto generada con IA

Cuándo cobran los jubilados y pensionados del IPS en marzo 2026

El IPS ya comunicó el esquema de pagos para cerrar marzo, el cual mantiene la modalidad tradicional: dos días consecutivos de acreditación, ordenados por la terminación del DNI.

Fechas confirmadas

Lunes 30 de marzo de 2026



Martes 31 de marzo de 2026



Estas fechas aportan previsibilidad en un mes atravesado por feriados, lo que para muchos beneficiarios es clave para organizar gastos, compras o el retiro en banco sin demoras.

Plazo para cobrar por ventanilla

No todos pueden acercarse al banco en la fecha exacta asignada. Por eso, el IPS informó que el límite para cobrar por ventanilla se extiende hasta el 23 de abril de 2026.Esto significa que, aunque no retires el haber en la fecha del cronograma, igual podés hacerlo semanas después sin perderlo.

Por qué los feriados afectan el calendario de jubilados

Cuando los pagos coinciden con fines de semana largos, se generan consultas sobre si se adelantan, se atrasan o se mantienen. En marzo 2026, a pesar del impacto del calendario festivo, el IPS decidió mantener las dos jornadas consecutivas al cierre del mes, evitando modificaciones que pudieran generar confusión entre los beneficiarios.

Cobro de jubilados Foto: Foto generada con IA

Cómo iniciar un trámite de jubilación en el IPS (guía breve)

Miles de futuros jubilados consultan cada mes cómo comenzar su expediente. El IPS detalló los pasos esenciales para iniciar el trámite, un proceso que en los últimos años se volvió más ágil gracias a su digitalización progresiva.

1. Requisitos y documentación

Cada régimen previsional exige condiciones específicas, pero en general se debe presentar documentación que respalde los años de aportes y servicios.

2. Reconocimiento de servicios

Es un paso fundamental: el organismo valida los aportes realizados durante la vida laboral. Esto determina si el solicitante reúne los años necesarios para obtener el beneficio.

3. Presentación de la solicitud formal

Una vez que está todo reunido, se ingresa el trámite de jubilación. El IPS revisa el expediente, y si todo es correcto, avanza con la aprobación y la liquidación del haber.

4. Trámites presenciales y online

El proceso puede realizarse solicitando turno en oficinas del IPS o iniciarse de manera online, lo que permite seguir el expediente a distancia y agilizar los tiempos.

Qué tener en cuenta este mes