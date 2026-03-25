Volvió a caer el consumo en febrero por la baja en las ventas de supermercados y mayoristas
Los datos corresponden a un informe de la consultora Scentia. Mostró un retroceso de 3,4% en relación con el mismo mes del año pasado.
El consumo masivo volvió a caer en febreroanotando una caída de 6,3% respecto de enero y de 3,4% en la medición interanual.
Los datos surgen de un informe de la consultora Scentia, que mide la evolución de las ventas en los supermercados, farmacias, autoservicios independientes, farmacias y kioscos.
Si bien todos los canales de consumo masivo mostraron comportamientos negativos en relación con enero, el canal de farmacias fue el que registró la mayor caída mensual al anotar 9,1%.
Por su parte, le siguieron los autoservicios independientes que mostraron una caída del 6,4% mensual y los supermercados de 6,3%.
En tanto, los mayoristas sufrieron una baja del 5,8% en febrero y de 3,6% interanual. Y los K+T (almacenes y kioscos) cerraron el mes con una fuerte baja de ventas de 6,2%.
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