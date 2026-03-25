Supermercado. Foto: Freepik

El consumo masivo volvió a caer en febreroanotando una caída de 6,3% respecto de enero y de 3,4% en la medición interanual.

Los datos surgen de un informe de la consultora Scentia, que mide la evolución de las ventas en los supermercados, farmacias, autoservicios independientes, farmacias y kioscos.

Volvió a caer el consumo en febrero por la baja en las ventas de supermercados y mayoristas Foto: Freepik

Si bien todos los canales de consumo masivo mostraron comportamientos negativos en relación con enero, el canal de farmacias fue el que registró la mayor caída mensual al anotar 9,1%.

Por su parte, le siguieron los autoservicios independientes que mostraron una caída del 6,4% mensual y los supermercados de 6,3%.

En tanto, los mayoristas sufrieron una baja del 5,8% en febrero y de 3,6% interanual. Y los K+T (almacenes y kioscos) cerraron el mes con una fuerte baja de ventas de 6,2%.

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