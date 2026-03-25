Salario Mínimo, Vital y Móvil. Foto: Reuters/Agustin Marcarian

El índice de los salarios creció un 2,5% en enero, pero se mantuvo por debajo del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de ese mismo período, que fue del 2,9%. El informe fue publicado por el INDEC durante la tarde de este miércoles 25 de marzo.

En el desglose de los distintos sectores, el único que le ganó a la inflación de enero fue el salario del sector privado no registrado, que subió 4,4%. Si bien esta cifra marcó una tendencia de actualización, no logró alcanzar el 2,9% de inflación registrado en el mismo período provocando una nueva caída en el poder adquisitivo de los trabajadores formalizados.

El desglose de salarios, sector por sector

Al desglosar el comportamiento de las remuneraciones en el ámbito registrado, se observaron variaciones leves que quedaron por debajo de la suba de precios mensual:

Sector Privado Registrado: registró un aumento del 2,1% .

Sector Público: los salarios avanzaron un 1,8% (con una mejora del 2% en la administración nacional y un 1,7% en las provincias).

En términos interanuales, la brecha es aún más evidente: el sector público acumuló una suba del 30%, mientras que el privado registrado alcanzó un 28,5%, ambos por debajo del 32,4% de inflación acumulada en los últimos 12 meses.

El dato más llamativo del reporte correspondió al sector privado no registrado, que mostró una evolución muy superior al resto de los indicadores. Con una mejora mensual del 4,4% y un salto interanual del 80,6%, los sueldos informales parecen estar en un proceso de recomposición.

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Sin embargo, los especialistas advirtieron sobre el “desfase estadístico” de este indicador, ya que señalaron que estas cifras en realidad reflejan movimientos de meses previos. Aun así, esta suba interanual de los trabajadores no registrados se ubicó en 5,3% por encima de la inflación general del período marcando un logro en la recuperación de los ingresos más postergados tras el deterioro sufrido anteriormente sujeto al informe del INDEC.

El índice total de salarios muestra una suba interanual del 37,7%. Aunque el promedio general supera a la inflación (32,4%), esta “victoria” estadística se apoyó casi exclusivamente en el salto del empleo informal, teniendo en cuenta que tanto los empleados públicos como los privados registrados siguen corriendo por detrás de la góndola en la comparación anual.