Sector agroindustrial, agro

Un informe macroeconómico sobre enero del 2026 gestionado por el Movimiento CREA, una asociación civil sin fines de lucro conformada por empresarios agropecuarios argentinos, arrojó datos significativos. Los principales resultados proyectaron que Argentina está en su segundo año consecutivo con superávit primario de un 1,4% del PBI en 2025 y el Gobierno toma este dato como activo central.

El gasto público bajó 5,4 puntos del PBI durante el 2024 y llegó a niveles del 2006 este 2026. Además, se prevé un superávit del 1,5% del PBI aunque el FMI espera un 0,1% más. Los principales recortes se vieron en materias de infraestructura, planes sociales discrecionales, subsidios a tarifas, transferencias a provincias y salarios públicos. En proyecciones de gasto para el 2026, se espera un leve aumento del 0,2% del PBI con presión en jubilaciones, transferencias a provincias y obra pública.

Gasto primario Foto: CREA

En este contexto, CREA le comentó a Canal 26: "El escenario que consideramos como base para 2026 comprende una inflación alrededor del 26%. Marcaría una baja respecto al 31,5% de 2025, pero mantendría un promedio del 2% mensual. En un año que el Gobierno parece elegir la recomposición de reservas y asegurar el pago de vencimientos de deuda, el proceso de desinflación quedaría algo más relegado."

Qué pasará con el superávit fiscal

Desde la asunción del Gobierno en 2023, la dinámica de la baja del gasto público refiere en gran medida a la baja del empleo público con 61 mil empleados menos en la administración pública nacional que en noviembre del primer año de gestión. Representa así una disminución del 18% del personal. Además, se produjo una licuación de los salarios reales de un 14,4%.

CREA informe Foto: Organización sin fines de lucro CREA

Sin embargo, para el 2026, el Gobierno no espera continuar con la baja del gasto público. De hecho, prevé un aumento del 0,2% del PBI en gasto primario. No habrían contracciones adicionales en el gasto en jubilaciones y se espera una recuperación en sus haberes.

En cuanto a obra pública y transferencias a provincias, con la Reforma Laboral y Tributaria en puerta, se espera que el Gobierno ceda en un aumento para las provincias a cambio de los votos positivos en el Congreso. Para mantener o ampliar la consolidación fiscal, los ingresos tributarios deberán crecer en términos del PBI lo cual no necesariamente implica un incremento de las alícuotas.

CREA informe Foto: Organización sin fines de lucro CREA

Teniendo en cuenta la progresiva recuperación de la actividad económica proyectada por el INDEC, se supone que se recuperarían sectores puntuales como el salario privado formal que se ha retraído un 21% desde el 2017. Por su parte, la recaudación de la seguridad social paso de 6,8% a 5,5% del PBI. Siguiendo una trayectoria similar, la recaudación de ganancias paso de representar 2,6% del PBI a 1,5% del PBI. En este sentido, el presupuesto contempla una suba del 0,3% en ingresos tributarios.

¿Cuáles son hoy las tres principales amenazas macroeconómicas para 2026?

“Como parte del planteo macroeconómico, el Gobierno de momento impulsa una política monetaria contractiva: un control fuerte sobre la base monetaria y tasas de interés relativamente altas. El crédito, sobre todo en pesos, no retomó el dinamismo que tuvo durante 2024 y es algo que afecta a las empresas y las personas", sostuvo CREA.

“También el país necesita terminar de recuperar el acceso a los mercados internacionales de crédito para refinanciar sus vencimientos de capital con privados y terminar de despejar las dudas respecto a la evolución del tipo de cambio, al menos durante 2026. Luego, la situación internacional es siempre un factor que en Argentina tendemos a asumir que permanecerá estable, pero es algo a monitorear: elecciones y dinámica de la economía en Estados Unidos, tensiones crecientes entre potencias y conflictos armados alrededor del mundo”, agregó.

Economía argentina: cuáles son los impactos en el sector agropecuario

El impacto de la consolidación fiscal en el agro “resultó parcialmente positivo”, según CREA. “Por un lado, posibilitó la reducción de impuestos, algunos particularmente relevantes al sector como son los derechos de exportación o el impuesto PAIS que encarecía fuertemente los insumos. Por otro, teniendo en cuenta el efecto secundario que tiene el superávit fiscal sobre el nivel de inflación, la mayor estabilidad contribuyó levantar el horizonte en el que pueden planearse los negocios”, sostuvieron..

Sector agropecuario

Sin embargo, consideran un impacto negativo en cuanto a la falta de cuestiones por resolver tratándose del régimen tributario, derechos de exportación y el recorte a gastos de infraestructura y rutas.

Cómo impacta el agro y la exportación en la economía argentina, según CREA

“Resulta fundamental avanzar en la eliminación de los derechos de exportación”, afirmaro desde CREA. En ese sentido, se espera para este 2026 “una agenda integral que mejora la presión tributaria en el conjunto de empresas del país”. Y agregaron: “Si bien el foco en general está puesto en el Gobierno Nacional, los Gobiernos Provinciales y Municipales también cobran impuestos al agro y muchas veces se mueven más en el sentido de aumentarlos que de reducirlos”.

Impuestos al agro Foto: Unsplash.

Ante las tasas de interés más competitivas y la posibilidad, al ser un sector exportador, de endeudarse en dólares, la producción agrícola “tuvo un vuelco hacia el crédito en moneda extranjera, que ofreció tasas comparativamente más bajas en el marco del blanqueo de capitales”.