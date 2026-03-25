Alquileres Foto: Foto generada con IA

El aumento del alquiler vuelve a ser una de las principales preocupaciones para miles de inquilinos en Argentina. Con la llegada de abril de 2026, muchos contratos de alquiler deberán actualizarse y el impacto en el bolsillo dependerá de cuándo se firmó el acuerdo y qué índice de ajuste se aplica.

Desde contratos con ajustes anuales hasta acuerdos con actualizaciones trimestrales por inflación, el escenario es diverso y conviene conocer cada caso para evitar sorpresas y planificar gastos.

Por qué suben los alquileres en abril de 2026

En Argentina no existe un único esquema de actualización para los alquileres. La regla que se aplica depende de la norma vigente al momento de la firma del contrato, y esa condición se mantiene durante toda su duración.

Por eso, en abril de 2026 conviven tres grandes tipos de contratos, cada uno con aumentos distintos:

Contratos firmados antes del 17 de octubre de 2023

Contratos firmados entre el 18 de octubre y el 29 de diciembre de 2023

Contratos firmados desde el 30 de diciembre de 2023 en adelante

Cada uno utiliza un índice diferente y una periodicidad de ajuste propia.

Contratos con actualización anual por ICL

Los alquileres iniciados antes del 17 de octubre de 2023 todavía se rigen por la ley 27.551. En estos casos, el aumento se realiza una sola vez por año, utilizando el Índice para Contratos de Locación (ICL) que publica el Banco Central.

El ICL combina inflación y variación salarial, y aunque en algunos períodos fue más moderado, en contextos inflacionarios suele generar saltos importantes de un año a otro. Para quienes actualizan en abril de 2026, el incremento dependerá de la evolución del índice durante los últimos 12 meses completos.

CABA Foto: Foto generada con IA

Ajuste semestral por Casa Propia

Entre octubre y diciembre de 2023 rigió una normativa transitoria que establecía ajustes cada seis meses, aplicando el Coeficiente Casa Propia (CCP).

En estos contratos, el impacto del aumento suele sentirse con mayor frecuencia, aunque con subas algo más escalonadas que el ICL anual. Quienes tengan una actualización pendiente en abril de 2026 deberán revisar el último coeficiente publicado para estimar el nuevo valor del alquiler.

Contratos nuevos: ajustes libres y predominio del IPC

Desde la entrada en vigencia del DNU 70/23, los contratos celebrados a partir del 30 de diciembre de 2023 permiten acordar libremente:

La frecuencia de los ajustes (mensual, trimestral, cuatrimestral, etc.)

El índice a aplicar

En la práctica, la mayoría de los contratos nuevos se ajustan por el Índice de Precios al Consumidor (IPC) del INDEC, generalmente cada 3 o 4 meses.

Ley de alquileres. Foto: NA

¿Cuánto aumenta un alquiler trimestral por IPC en abril?

Para quienes actualizan en abril de 2026 con ajuste trimestral, el aumento se calcula en base a la inflación de enero, febrero y marzo. Como el dato de marzo se publica a mediados de abril, muchas veces se trabaja con estimaciones provisorias.

En estos casos, es habitual que:

Se postergue el ajuste unos días

Se pague el alquiler sin aumento y luego se abone la diferencia

Se calcule el incremento con los últimos tres meses de inflación ya informados

Precios actuales de alquiler en CABA

El mercado muestra valores elevados, incluso para unidades pequeñas. Según los últimos relevamientos de avisos inmobiliarios en la Ciudad de Buenos Aires:

Monoambiente : alrededor de $680.000 mensuales

Dos ambientes : cerca de $790.000

Tres ambientes: por encima del millón de pesos

En términos interanuales, los alquileres acumulan aumentos muy por encima de los salarios, lo que complica el acceso a la vivienda para muchos hogares.

Qué conviene hacer antes del próximo aumento

Ante un ajuste inminente, especialistas recomiendan:

Revisar el contrato y confirmar índice y frecuencia

Usar calculadoras actualizadas para estimar el nuevo monto

Dialogar con el propietario si hay demoras en los datos oficiales

Evaluar con tiempo alternativas de mudanza o renegociación

El aumento del alquiler en abril de 2026 no será igual para todos. Entender tu tipo de contrato es clave para anticiparte, ordenar tus finanzas y evitar conflictos. En un contexto de inflación todavía elevada, la información sigue siendo la mejor herramienta para cuidar el bolsillo.