Javier Milei en la Yeshiva University. Foto: REUTERS

El presidente de la Nación, Javier Milei, aseguró este miércoles que la inflación mayorista muestra una tendencia descendente y sostuvo que esa dinámica anticipa lo que ocurrirá en los precios al consumidor.

Milei lo hizo a través de un mensaje en la plataforma digital X (antes Twitter), donde presentó una serie de cálculos para respaldar su visión sobre la evolución de los precios.

“A continuación presentaré cálculos que no son proyecciones, pero que sirven para ver cómo en dinámica la inflación está cayendo”, expresó el mandatario, quien detalló que “la inflación mayorista de los últimos doce meses se ubica en torno al 26% anual, mientras que la medición anualizada del bimestre se aproxima al 17% y la de febrero al 13%”.

ARITMÉTICA INFLACIONARIA

A continuación presentaré cálculos que no son proyecciones pero que sirven para ver como en dinámica la inflación está cayendo...

Inflación mayorista de los últimos doce meses viaja al 26% anual. A su vez, la del bimestre anualizada viaja al 17% mientras… https://t.co/0p24KIxiSI — Javier Milei (@JMilei) March 17, 2026

Aritmética inflacionaria

“A continuación presentaré cálculos que no son proyecciones pero que sirven para ver cómo en dinámica la inflación está cayendo…“, expresó.

“Inflación mayorista de los últimos doce meses viaja al 26% anual. A su vez, la del bimestre anualizada viaja al 17%, mientras que la del mes de febrero anualizada lo hace al 13%. Podrán ponerlo como quieran, pero la inflación está bajando y los precios mayoristas anticipan lo que viene a futuro en minoristas TMAP. VLLC! PD: Minoristas aún deben purgar el ajuste de tarifas y desequilibrios monetarios que tardan más que el IPM”, señaló.

El planteo del presidente se dio luego de que el índice de precios mayoristas registrara en febrero una desaceleración respecto al mes anterior, lo que, según su interpretación, marca una tendencia que podría replicarse en los precios minoristas en los próximos meses.

El presidente visitó España tras su gira internacional por Estados Unidos. Foto: EFE

En ese sentido, Milei remarcó que los precios mayoristas suelen anticipar el comportamiento del índice de precios al consumidor (IPC), aunque advirtió que este último todavía debe reflejar el impacto de ajustes pendientes, como tarifas y desequilibrios monetarios, que suelen trasladarse con mayor rezago.

El mensaje se enmarca en la estrategia del Gobierno de mostrar señales de desaceleración inflacionaria, en medio de una política económica orientada a reducir la emisión y estabilizar los precios, mientras continúa el proceso de corrección de variables macroeconómicas.