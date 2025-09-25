El INDEC difunde el dato de pobreza del primer semestre: las estimaciones de los especialistas

El informe releva los datos de pobreza e indigencia en 31 aglomerados urbanos. El último informe que difundió el organismo estadístico fue respecto al segundo semestre del 2024. En dicho período, el nivel de pobreza fue del 38,1%, mientras que el nivel de indigencia había alcanzado el 8,2%.

Pobreza, economía argentina, foto NA

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) dará a conocer este jueves el nivel de pobreza e indigencia correspondiente al primer semestre de 2025, con la expectativa de que refleje una merma considerable que la acerque al 30%.

La cifra esperable tiene sustento en otras mediciones que arrojaron un valor similar en las últimas semanas. El nowcast de pobreza que elabora la Universidad Torcuato Di Tella en base a la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) del organismo estadístico estima una tasa de pobreza de 31,1% para el semestre marzo-agosto del actual calendario.

El Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina (UCA), por su parte, reflejó que en el primer trimestre del año el 31,5% de la población argentina se ubicó por debajo de la línea de pobreza y el 6,9% por debajo de la línea de indigencia.

Pobreza, indigencia. Foto: NA/Damian Dopacio

El mencionado porcentaje evidencia que casi 15 millones de argentinos son pobres, de los cuales 3,3 millones también son indigentes. La casa de estudios precisó que de acuerdo a su medición, salieron de la pobreza 3.054.435 personas durante la gestión de Javier Milei.

El último dato del INDEC corresponde a los últimos seis meses de 2024, cuando la pobreza se ubicó en el 38,1% y afectó a casi 18 millones de personas, de las cuales el 8,2% son indigentes. Aquel registro representó una significativa merma respecto al 52,9% marcado en el primer semestre del año pasado.

Cómo se miden la pobreza y la indigencia

El organismo realiza la medición relevando 31 aglomerados urbanos, en los que se estudia la capacidad de los hogares de acceder a la canasta básica total (CBT) y a la canasta básica alimentaria (CBA) mediante sus ingresos.

La CBT, que delimita el umbral de la pobreza, acumula hasta junio un alza de 10,1%, por lo que una familia de cuatro integrantes (dos adultos y dos chicos) necesitaba en ese momento $1.128.398 para no ser pobre. La CBA, en tanto, arrojaba que el mismo grupo familiar necesitaba de $506.008 en junio para no caer en la indigencia.