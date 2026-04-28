El consumo masivo se hundió un 5,1% en marzo y sufrió la mayor contracción en 14 meses

El consumo masivo cayó un 5,1% en marzo y continúa con la tendencia descendente que ya se había registrado en los dos meses previos del año. Con esta cifra, el primer trimestre de 2025 cerró con una baja acumulada del 3,1%. Los datos surgen del informe de la consultora Scentia.

El informe señala que el precio promedio ponderado del sector registró una variación interanual del 20,4%, ubicándose “muy por debajo del IPC, que en el mismo período alcanzó el 32,6%”.

Consumo Foto: NA

Cómo se comportó la economía

En el desglose por canales de venta, los supermercados presentaron una baja del 7% y los mayoristas una caída del 8,8%. Los autoservicios independientes retrocedieron un 5,1%, mientras que los almacenes y kioscos (K+T) registraron un descenso del 4,5%.

En contraste, el sector de farmacias mostró un crecimiento marginal del 0,9% y el e-commerce subió un 34,3%.

Respecto al comportamiento interno de las categorías, mientras que en los supermercados se registraron “todas las canastas negativas”, el comercio electrónico mantuvo todos sus indicadores en positivo.

El informe concluye que esta coyuntura “podría comenzar a revertirse en los próximos meses, si la inflación retoma el camino a la baja”.

La caída económica según el INDEC

La actividad económica anotó su peor caída desde diciembre de 2023 y retrocedió un 2,6% respecto a enero de 2026. El dato se desprendió de un informe publicado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) durante la tarde del miércoles 22 de abril.

El Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) se contrajo, a su vez, en la medición interanual: cayó 2,1% contra el mismo mes del 2025. En tanto, ocho de los quince sectores que conforman el EMAE registraron subas en febrero.

INDEC

Cabe recordar que este retroceso ya había sido anticipado por el ministro de Economía, Luis Caputo, quien había advertido que los números de febrero podrían ser negativos debido a factores estacionales y de calendario. Pese al dato negativo, destacó que la “tendencia subyacente, medida por el indicador tendencia-ciclo, siguió ubicándose en terreno positivo con una suba de 0,1% m/m”, subrayando que este índice “acumula casi 2 años de expansión ininterrumpida”.