Reactivan una medida del cepo: las claves para entender la restricción al dólar anunciada por el Banco Central

A través de la Comunicación “A” 8336, el BCRA dispuso una norma que afecta directamente a quienes operan con dólar oficial y MEP o Contado con Liquidación (CCL).

El Gobierno Nacional reinstaló este viernes la restricción cambiaria que limita la compra de dólares financieros. A través de la Comunicación “A” 8336, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) dispuso un nuevo cepo que afecta directamente a quienes operan con dólar oficial y MEP o Contado con Liquidación (CCL).

En ese contexto, los ahorristas e inversores mantienen dudas sobre el alcance de la nueva normativa que entró en vigencia este 26 de septiembre de 2025. A continuación, las claves para entenderla.

Banco Central; BCRA. Foto: NA

¿En qué consiste la nueva restricción al dólar?

La medida establece que cualquier persona o empresa que compre dólares al tipo de cambio oficial deberá firmar una declaración jurada en la cual se compromete a no comprar dólares financieros (MEP o CCL) a través de la bolsa por un período de 90 días corridos a partir de esa operación.

¿A quiénes afecta la medida?

La restricción cambiaria afecta a todos los ahorristas e inversores que utilizan su cupo para comprar dólar oficial (también conocido como “dólar ahorro” o a través del MULC) y que, a su vez, operan en el mercado de capitales para adquirir dólares financieros.

Si compro dólar oficial hoy, ¿cuándo puedo volver a comprar MEP?

Deberás esperar 90 días calendarios. Por ejemplo, si comprás dólar oficial hoy, viernes 26 de septiembre, recién podrás volver a operar dólar MEP o CCL a partir del 26 de diciembre de 2025.

¿Si operé dólar MEP recientemente, puedo comprar dólar oficial?

Sí, la restricción también aplica a la inversa, como es habitual en este tipo de normativas. Es decir, que para poder comprar dólar oficial, no tenés que haber operado MEP o CCL en los 90 días previos. La nueva norma bloquea el acceso en ambas direcciones.

Compra/venta de dólares. Foto: Reuters

¿Por qué el Gobierno tomó esta medida ahora?

El objetivo principal es desarticular la maniobra conocida como “rulo” o “puré”, práctica que se había masificado y consistía en comprar dólares baratos en el mercado oficial para venderlos inmediatamente más caros en el mercado financiero (MEP), obteniendo una ganancia instantánea y generando una presión sobre las reservas del BCRA.

¿La medida afecta la compra o venta de dólar blue?

No. La normativa del BCRA solo regula las operaciones que se realizan dentro del sistema formal y legal (bancos, ALyCs). El mercado paralelo o “blue”, al ser informal e ilegal, no se ve afectado directamente por esta comunicación, aunque su cotización podría reaccionar a la mayor demanda de quienes queden excluidos del MEP.

¿La medida cambia la política económica?

Se trata de una clara marcha atrás respecto a la flexibilización cambiaria que venía pregonando el Gobierno. En ese sentido, la reinstalación de este “cepo” evidencia que el equipo económico se vio forzado a retroceder en su hoja de ruta para frenar una sangría de divisas.