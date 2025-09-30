Cuánto sale alquilar una cochera en CABA: cuáles son los precios actuales, barrio por barrio

La buena liquidez, demanda constante y una menor exposición a las fluctuaciones de la economía local vuelven a posicionar a los espacios de estacionamiento como una llamativa alternativa para los inversores. Conocé todos los detalles.

Alquiler; cocheras; estacionamiento. Foto: Unsplash.

A causa del constante crecimiento en la venta de autos usados y la demanda de alquiler de cocheras, los espacios de estacionamiento vuelven a posicionarse como una atractiva opción para obtener rentabilidad a mediano plazo con bajo nivel de exposición.

Los motivos para invertir en cocheras

Buena liquidez porque se venden más rápido que un departamento.

Demanda constante en zonas de alta densidad poblacional.

Menor exposición a las fluctuaciones de la economía local en comparación con otros bienes raíces.

Ticket de entrada más bajo que una propiedad convencional, facilitando el acceso al mercado.

Los espacios de estacionamiento vuelven a posicionarse como una atractiva opción. Foto: Unsplash.

Tres claves para que una cochera sea rentable

Buen acceso y tamaño adecuado según la demanda local.

Expensas moderadas que no afecten la rentabilidad.

Ubicación en barrios con alto poder adquisitivo y baja oferta de garajes cercanos.

Precios actuales y rentabilidad de las cocheras

Precio de adquisición : entre u$s15.000 y u$s25.000 por unidad.

Rentabilidad anual estimada: de 6% a 7%.

Cocheras en CABA: las diferencias de precios, según los barrios

Los precios más elevados para alquilar cocheras en CABA se concentran en Núñez, especialmente cerca del Parque de la Innovación, donde se espera que la valorización crezca a medida que avance el megaproyecto. Por ejemplo, en Núñez hay unidades alquiladas por $250.000 mensuales, algunas con lista de espera.

Los precios más elevados para alquilar cocheras en CABA se concentran en Núñez. Foto: Unsplash.

También, destacan Palermo Chico, con su alta densidad de embajadas, y Belgrano, principalmente en la zona de Av. Lacroze y 11 de Septiembre. Además de estas dos mencionadas, hay que agregarle sectores selectos de Caballito, Palermo y Puerto Madero, en general.

Los precios de las cocheras