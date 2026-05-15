Vista aérea del espacio de la empresa Apícola Danangie. Foto: Apícola Danangie

Tras la entrada en vigencia del acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea, Argentina se consolidó como el principal beneficiario del primer tramo de exportación de miel sin aranceles. El cupo inicial de 1.400 toneladas habilitado para el bimestre mayo-junio se agotó en tiempo récord y permitió que los productores locales eviten el histórico gravamen del 17,3%.

Las empresas argentinas y brasileñas ganaron la pulseada por la velocidad de sus embarques bajo el criterio de asignación FIFO, un método de gestión de inventarios, logística o contabilidad que indica que los primeros productos o materiales que ingresan a un almacén deben ser los primeros en venderse, consumirse o despacharse. Esto generó algunos contrapuntos con exportadores de Uruguay y Paraguay. Sin embargo, desde la Secretaría de Agricultura explicaron que el resultado era esperable dado que Argentina es el gigante apícola de la región.

Aunque el acuerdo prevé un techo de 7.500 toneladas anuales, al comenzar a regir en mayo, el cupo efectivo para este 2026 será de 5.000 toneladas y el esquema se reanudará en las siguientes etapas:

1 de julio: se abrirá un nuevo tramo de 1.800 toneladas (julio-septiembre).

Octubre: otras 1.800 toneladas disponibles para el cierre del año.

Uno de los grandes protagonistas de este debut fue la empresa familiar Apícola Danangie, de Concordia, que concretó un envío de 22 toneladas hacia Alemania totalmente libre de aranceles. Foto: Apícola Danangies

Uno de los grandes protagonistas de este debut fue la empresa familiar Apícola Danangie, de Concordia, que concretó un envío de 22 toneladas hacia Alemania totalmente libre de aranceles. “La exportación argentina está bastante aceitada a muchos destinos del mundo, inclusive Europa”, destacó Lucas Martínez, presidente de la Sociedad de Apicultores (SADA).

Cabe recordar que Argentina produce un promedio de 80.000 toneladas de miel anuales y exporta el 95% de ese total. Con más de 4 millones de colmenas y presencia en 22 provincias -Buenos Aires lidera con el 44%-, el país es considero un jugador estratégico a nivel mundial.

Sin embargo, el sector enfrenta un contraste interno: mientras que en Alemania se consume más de un kilo por persona al año, en Argentina el consumo per cápita es de apenas 200 gramos. “Normalmente, en los meses de abril, mayo, junio son los picos de exportación de Argentina a diferentes lugares del mundo, más allá del acuerdo”, añadió Martínez para explicar la celeridad con la que se completó la cuota.

La Unión Europea celebró la aprobación del acuerdo con el Mercosur: “Será una nueva etapa para nuestras economías”

Erik Høeg, Embajador de la Unión Europea en Argentina celebró este jueves la decisión del Senado, que ratificó el acuerdo entre los Veintisiete y el Mercosur.

“¡Excelente noticia! El Senado aprobó con amplia mayoría el Acuerdo UE-Mercosur. El mismo día que lo ratificó Uruguay, Argentina es ahora el 2do. país del Mercosur en hacerlo”, señaló el diplomático en redes sociales. Y añadió: “Será una nueva etapa para nuestras economías, con más oportunidades para ambos lados del atlántico”.