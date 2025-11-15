Cuánto cuesta comprar una cochera en CABA y GBA en noviembre 2025, barrio por barrio: una inversión que crece

Si bien la opción más clásica dentro del rubro inmobiliario siguen siendo los departamentos, hay otras unidades que también generan ingresos y requieren un desembolso inicial mucho menor, como es el caso de las cocheras.

Cuánto cuesta comprar una cochera en CABA y GBA en noviembre 2025. Foto: Freepik.

En un contexto donde el sector inmobiliario vuelve de a poco a ganar atractivo como alternativa de inversión, impulsado por un repunte en la rentabilidad durante el último año, cada vez más personas vuelven a mirar este mercado como una forma de hacer rendir sus ahorros.

Una de las grandes ventajas frente a un departamento es justamente el bajo ticket de entrada. Para dimensionarlo: Zonaprop estima que un monoambiente promedio de 40 m² ronda los US$107.493, por lo que quien no cuente con ese capital o no pueda solicitar un crédito hipotecario, difícilmente acceda a una propiedad de este tipo.

Una de las grandes ventajas de las cocheras frente a un departamento es justamente el bajo ticket de entrada. Foto: Freepik.

A esto se suma que las cocheras prácticamente no demandan mantenimiento y evitan los típicos inconvenientes que pueden surgir con un inquilino cuando se trata de un departamento.

Precios y claves a tener en cuenta

A la hora de evaluar la compra, la ubicación es determinante. Esto incluye tanto el tipo de edificio (si es a estrenar, en pozo o antiguo) como la zona específica, su circulación vehicular, la disponibilidad de estacionamiento cercano y la demanda potencial.

Otro punto importante es revisar los reglamentos del edificio, porque algunos permiten alquilar cocheras a personas externas y otros solo habilitan su uso a propietarios e inquilinos del inmueble.

Cuánto sale comprar una cochera en CABA. Foto: Unsplash.

Zonaprop publica todos los meses relevamientos de precios en distintas zonas. Una síntesis de los valores actuales:

En CABA

Puerto Madero

Cocheras entre US$28.000 y US$48.000 .

La más accesible: 12 m², 8 años, en Olga Cossettini al 1500.

La más costosa: 15 m², a estrenar, en Camila O’Gorman al 300.

Palermo Soho

Rango entre US$15.000 y US$51.000 .

La más económica: 12 m² y 45 años, en Bulnes al 2000.

La más cara: 12 m², 30 años, en Uriarte y Gorriti.

Colegiales

Valores entre US$13.000 y US$30.000 .

Ambas de 12 m²: una con 15 años (Amenábar al 1500) y otra a estrenar (Virrey Avilés 2985).

Belgrano

Precios entre US$9.500 (Av. Cabildo al 100) y US$40.000 (Villanueva 1361), ambas unidades de 12 m².

Almagro

Desde US$9000, a estrenar en Av. Belgrano 4175 (8 m²), hasta US$25.000 en Palestina al 100 (8 m², 6 años).

Parque Centenario

Entre US$16.000 (36 m², 37 años, Río de Janeiro al 1000) y US$26.000 (19 m², 4 años, Río de Janeiro 661).

Flores

Valores entre US$7500 (12 m², 50 años, Alberdi 2300) y US$30.000 (17 m², 40 años, Av. Rivadavia 6300).

Cuánto sale comprar una cochera. Foto: Unsplash.

En Provincia de Buenos Aires

Olivos

Sobre Av. Maipú al 3500, entre US$12.500 y US$26.000 .

La más barata: 18 m², 25 años.

La más cara: 12 m², a estrenar.

Tigre (Nordelta)

Entre US$10.000 (Zerena, El Palmar, 15 m² y 8 años) y US$45.000 (Chateau del Portal 48, El Portal, 15 m², a estrenar).

Quilmes

En zonas céntricas, entre US$7000 (16 m², Gral. Paz al 1000) y US$20.000 (12 m², Paz al 1000), ambas a estrenar.

Ramos Mejía