Vaca Muerta. Foto: NA

Un informe elaborado por el IERAL de Fundación Mediterránea analizó las inversiones que recibirá la Argentina y diferenció los proyectos y empleos que se generarían en las 24 provincias.

Impulsados por el RIGI, los proyectos varían en exportaciones, minería, tecnología y servicios.

Javier Milei y Luis Caputo. Foto: Oficina de Presidencia

Los proyectos, región por región

La Patagonia, impulsada por Vaca Muerta, lidera el ránking en la Argentina con inversiones anunciadas con un total de USD 12.284 millones. Neuquén y Río Negro son las provincias más beneficiadas.

A la hora de hablar de generación de empleos, el Sur lidera con 35.564 puestos de trabajo estimados. El informe destacó que solo un proyecto de gas y petróleo calculó la creación de 19.000 empleos.

Vaca Muerta. Foto: NA/AFP

Impulsada por la minería, en el segundo lugar aparece la región de Cuyo. Con anuncios por USD 10.146 millones, San Juan lideró el rubro con la reactivación y expansión de proyectos vinculados al cobre y el oro.

En tanto, Mendoza complementó el movimiento inversor mediante proyectos vinculados a energía y modernización de refinerías.

Minería en Argentina. Foto: REUTERS

En materia laboral, el informe proyectó la creación de 27.575 empleos derivados de inversiones. Además, de la minería sanjuanina, también aparecieron aportes provenientes de la industria alimenticia, especialmente en la provincia de San Luis.

En Noroeste argentino ocupó el tercer lugar en montos de inversión con USD 7.705 millones. El informe señaló el desarrollo del denominado “triángulo del litio”, gran generador de recursos y puestos de trabajo en el norte de nuestro país.

Litio. Foto NA.

Tucumán, Salta y Catamarca mostraron diferentes inversiones pero, según marca el informe, la generación de empleo directo en el NOA resultó más moderada en comparación con otras regiones.

En tanto, la Región Centro aparece en cuarto lugar con un total relevado alcanzó USD 4.894 millones.

Inversiones en la Ciudad de Buenos Aires. Foto: NA

Buenos Aires concentró los montos más elevados, con proyectos asociados a producción de fertilizantes e inversiones siderúrgicas. Por su parte, la Ciudad Autónoma captó inversiones vinculadas principalmente a real estate y tecnología.

Por último, la región del Noreste argentino ocupó el último lugar con anuncios por USD 2.658 millones. Corrientes concentró la mayor parte de los fondos mediante un proyecto de producción de pasta celulósica a base de fibra de pino valuado en USD 2.000 millones.

La transición energética en Argentina busca potenciar el desarrollo de parques solares y eólicos. Foto: Freepik

Por su parte, Misiones aportó proyectos vinculados a modernización de plantas de celulosa y turismo de alta gama, mientras Chaco y Formosa concentraron desarrollos asociados a parques solares y plantas industriales.

A la hora de hablar de puestos de trabajo, el NEA proyectó la creación de 13.718 puestos de trabajo, cifra que el informe consideró significativa en relación con el monto total invertido.