Cuánto cuesta alquilar una cochera en Mar del Plata: precios según el barrio y los servicios

Como muchos de los costos asociados al mantenimiento de un automóvil, las cocheras también impactan cada vez más en el presupuesto mensual. Las diferencias más marcadas se dan entre los barrios céntricos y las zonas residenciales.

Cocheras en Mar del Plata. Foto: Web.

Como muchos costos vinculados a mantener un automóvil, las cocheras no se quedan atrás en cuanto a lo que cuestan por mes y lo que implican en el presupuesto de cualquier familia o persona. En ese sentido, en Mar del Plata los alquileres de estos espacios se convirtieron en un gasto muy relevante del presupuesto mensual.

Y esto afecta principalmente en lugares en donde estacionar en la vía pública se vuelve casi imposible por la cantidad de autos.

Por tanto, el costo del alquiler de una cochera varía de forma significativa y según el barrio, además de las características de los edificios y los servicios que se ofrecen en el espacio.

Cocheras en alquiler en Mar del Plata. Foto: Unsplash.

Los precios de las cocheras en Mar del Plata

Los valores actualmente oscilan entre $10.000 y $130.000 mensuales, con amplias diferencias de acuerdo con la ubicación y las condiciones del inmueble.

Por tanto, el factor determinante sigue siendo la localización. En ese sentido, las áreas más céntricas o con más cantidad de tránsito son donde la falta de lugares para estacionar se combinan con restricciones municipales y un flujo constante de autos, la demanda por cocheras privadas se dispara.

Así, los precios aumentan de forma considerable. Por lo tanto, no es lo mismo alquilar en un edificio antiguo que en uno nuevo o “en pozo”, donde la modernidad y las comodidades -como seguridad, ascensor o portón automatizado- implican un costo adicional.

En el Centro, el rango de precios es amplio: desde $12.000 hasta $130.000 mensuales. La opción más económica es una cochera de 30 m² ubicada en Corrientes 1847, con 10 años de antigüedad y servicios como seguridad las 24 horas, montacargas y ascensor.

¿Cuánto cuesta alquiler cocheras en Mar del Plata? Foto: Unsplash.

Ahora, una cochera en Bolívar 2450, a una cuadra de la avenida Colón, se ofrece a $130.000 mensuales, con seguridad permanente y expensas incluidas.

Finalmente, en La Perla, una de las zonas residenciales más tranquilas y con mayor cercanía a la playa, los precios parten desde los $50.000. Por ejemplo, una cochera a estrenar en Hipólito Irigoyen al 1400, de 13 m², representa una opción moderna en un entorno residencial.

En la zona de la Terminal vieja, hoy conocida como Paseo Aldrey, los valores son más accesibles. Allí, por $10.000 mensuales, es posible alquilar una cochera de 13 m² y 40 años de antigüedad en Arenales al 2463, con portón eléctrico.