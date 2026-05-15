Santiago Bausili y Luis Caputo. Foto: NA

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) aprobó este jueves 14 de mayo los estados contables que corresponden al ejercicio 2025 y confirmó ganancias por $35,8 billones, que equivalen al resultado más positivo de los últimos 20 años, según mencionó la propia entidad. Por este motivo, el directorio decidió transferir $24,4 billones al Tesoro Nacional a través del mecanismo de giro de utilidades.

Esta decisión se traduce en una nueva expansión monetaria para el Banco Central, aunque el Gobierno aseguró que gran parte de esos fondos volverán rápidamente a la autoridad monetaria. Cabe resaltar que otros $11,4 billones estarán destinados a fortalecer el patrimonio de la institución mediante la capitalización y reservas generales.

Según explicó el ministro de Economía, Luis Caputo, el Tesoro utilizará la mayor parte de los recursos para recomprar Letras Instransferibles que en la actualidad están en poder del Banco Central. Esta operación busca mejorar la calidad de los activos del organismo y así reducir la deuda pública.

El detalle de las transacciones que ofreció Luis Caputo

El ministro de la cartera económica señaló a través de sus redes sociales que de los $24,4 billones transferidos, $6 billones estarán depositados en cuentas del Tesoro dentro del BCRA, mientras que los restantes $18,4 billones van a ser utilizados para recomprar Letras Instrasferibles emitidas en años anteriores. Esos instrumentos equivalen a unos US$21.700 millones en valor nominal original.

EL ministro de Economía, Luis Caputo. Foto: REUTERS

Según Caputo, esta operación permitirá reducir la deuda bruta del Tesoro Nacional en aproximadamente 3,3 puntos del Producto Bruto Interno (PBI). Asimismo, destacó que las Letras Instrasferibles fueron emitidas por gobiernos anteriores al actual, como contrapartida del uso de reservas internacionales para afrontar gastos corrientes y compromisos financieros.

“El deterioro del balance del Banco Central fue consecuencia de reemplazar activos líquidos y valiosos, como dólares, por instrumentos ilíquidos y sin valor de mercado”, explicó el ministro. En ese mismo contexto, recordó que durante la asunción del presidente Javier Milei en diciembre de 2023, las reservas netas eran negativas en más de US$11.000 millones.

Desde el Banco Central destacaron que el resultado del ejercicio 2025 representó una mejora del 35% respecto del año anterior. Además, el patrimonio neto de la entidad alcanzó los $51,3 billones, lo que se traduce como un incremento interanual del 66,3%.

Por ello, la entidad aseguró que excluyendo el ejercicio de 2019 -considerado atípico por criterios contables utilizados entonces para valuar las Letras Intransferibles-, tanto el patrimonio neto como el resultado del ejercicio actual son los más altos en moneda constante de los últimos 20 años.

Fachada del Banco Central de la República Argentina. Foto: Foto generada con IA Canal 26

El Banco Central explicó que la mejora en sus cuentas se debió principalmente al aumento de las ganancias por diferencias netas de negociación, que crecieron 66,4%. Ese resultado estuvo impulsado por la recompra de Letras Intransferibles por parte del Tesoro y por operaciones con títulos públicos.

También destacaron la reducción de los intereses pagados y las actualizaciones monetarias, que cayeron un 92,7% gracias a la fuerte disminución de los pasivos remunerados del Banco Central. Además, influyeron la reducción acumulada del 84% en los gastos de emisión monetaria, la renegociación de contratos de impresión y la circulación de billetes de mayor denominación, junto con una desaceleración de la inflación.