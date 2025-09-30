Jubilados y pensionados de PAMI: cómo conseguir medicamentos gratis y qué documentación se necesita en octubre 2025

Las personas que quieran acudir al programa deberán cumplir una serie de requisitos y realizar una especie de inscripción previa. Conocé todos los detalles dentro de la nota.

Qué jubilados y pensionados tienen medicamentos gratis sin hacer ningún trámite.

Desde hace un tiempo, el Programa de Atención Médica Integral (PAMI) modificó los requisitos que deben cumplir los jubilados y pensionados para acceder a los medicamentos gratuitos y sin necesidad de hacer ningún trámite.

Después de la tercera modificación por parte del gobierno, el 100% de cobertura en medicamentos ambulatorios se obtiene a través del "Subsidio por Razones Sociales" y para quienes ganen una jubilación mínima y media.

En ese sentido, el Programa incluye descuentos de hasta el 100% en medicamentos y garantiza la cobertura total de tratamientos especiales, como lo indica la legislación vigente:

Tratamiento para la diabetes

Medicamentos oncológicos

Medicamentos oncohematológicos

Tratamiento de la hemofilia

Tratamiento del VIH y Hepatitis B y C

Medicamentos para trasplantes

Medicamentos para trastornos hematopoyéticos

Medicamentos para la artritis reumatoidea

Medicamentos para enfermedades fibroquísticas

Medicamentos oftalmológicos intravítreos

Medicamentos para la osteoartritis

Medicamentos para la insuficiencia renal crónica e hiperparatiroidismo

Clínicas y hospitales de PAMI. Foto: PAMI.

PAMI: ¿cómo inscribirse al programa de medicamentos gratis?

Para poder acudir al programa de medicamentos gratis de PAMI, siempre y cuando el jubilado o pensionado cumpla con los requisitos, se deberá realizar una especie de inscripción previa.

Este documento se encuentra disponible en la página web oficial de PAMI, y su paso a paso es sencillo, para que cualquier jubilado y pensionado pueda llevarla adelante sin la necesidad de ayuda externa.

Ingresar al sitio web oficial de PAMI y elegir la opción “Trámites Web”. Hacer clic en “Medicamentos sin cargo por subsidio social” y luego en “Iniciar este trámite”. Rellenar los datos solicitados: número de afiliado, DNI y número de trámite del último DNI. Señalar si se es el afiliado titular o un familiar realizando el trámite. Responder las preguntas indicadas. Finalizar la carga de documentación y obtener el número de caso para consultar el estado del trámite.

¿Cuáles son los requisitos para acceder a los medicamentos gratuitos?

Para acceder a la cobertura total de medicamentos, PAMI exige a sus afiliados que:

Tener ingresos netos menores a 1,5 haberes previsionales mínimos. En el caso de los hogares que tienen un conviviente con Certificado Único de Discapacidad (CUD), los ingresos mensuales totales deben ser menores a 3 haberes previsionales mínimos.

No estar afiliado a un sistema de medicina prepaga en simultáneo con la afiliación al Instituto.

No ser propietario de más de 1 inmueble.

No tener aeronaves o embarcaciones de lujo.

vehículo con menos de 10 años de antigüedad . En aquellos hogares que posean un conviviente con No tener un. En aquellos hogares que posean un conviviente con Certificado Único de Discapacidad (CUD) , pueden ser titulares de hasta un vehículo con menos de 10 años de antigüedad.

No ser titular de activos societarios que demuestren capacidad económica plena.

PAMI. Foto: NA.

En caso de no cumplir con los puntos 1 y 2, pero el costo de los medicamentos indicados para su tratamiento es igual o mayor al 15% de sus ingresos, el afiliado puede solicitar la cobertura al 100% en medicamentos por razones sociales a través de un mecanismo de vía de excepción. Para ello, PAMI le solicitará:

Informe social (Disposición 7339/GPSyC/13).

Escala de vulnerabilidad Socio-sanitaria (Disposición 306/GPSyC/05).

Revalidación médica.

Los Afiliados Veteranos de Guerra del Atlántico Sur no están sujetos a estos requisitos, pero igualmente deben realizar el trámite de solicitud del subsidio por razones sociales

¿Qué documentación se necesita?

Documento Nacional de Identidad.

Receta Electrónica de la medicación solicitada. Esta debe ser emitida por el médico de cabecera o especialista y contar con el diagnóstico que da origen a la prestación, en forma detallada o con codificación de la CIE-10 (Clasificación Internacional de Enfermedades, décima versión).

En caso de necesitar más de 4 medicamentos por Subsidio Social, el afiliado debe presentar el formulario de medicamentos firmado por su médico de PAMI en su agencia designada.