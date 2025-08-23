Certificado Único de Discapacidad: cómo renovar o iniciar el trámite en septiembre de 2025

Una vez reunida toda la documentación, el solicitante debe presentarla en el centro indicado y solicitar un turno con la Junta Evaluadora, quien evaluará si se emite o no el CUD.

Certificado Único de Discapacidad. Foto: Agencia Municipal de Discapacidad.

La Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) compartió una nueva guía para renovar e iniciar el trámite del Certificado Único por Discapacidad (CUD). El proceso es personal y completamente gratuito.

Certificado Único de Discapacidad (CUD). Foto: Argentina.gob.ar

Según el instructivo de la ANDIS, hay que ingresar a la página oficial del CUD desde Mi Argentina. Allí, se pueden completar los datos personales, verificar si falta documentación y dónde se presenta la solicitud.

Qué documentos hay que presentar para gestionar el CUD

Documento Nacional de Identidad (DNI) en original y fotocopia. Formulario completo, descargado desde el sitio oficial de ANDIS. Certificados médicos e informes respaldatorios, con una antigüedad máxima de un año. Se aceptan estudios como radiografías, tomografías y otros exámenes complementarios que avalen la condición de salud.

¿En qué consiste la valoración de la Junta Evaluadora?

Una vez reunida toda la documentación, el solicitante debe presentarla en el centro indicado y solicitar un turno con la Junta Evaluadora.

Certificado Único de Discapacidad (CUD). Foto: Argentina.gob.ar

Esta instancia es clave, ya que estos serán los encargados de evaluar la situación y determinar si se emite o no el CUD.

En caso de aprobación, el CUD se podrá visualizar desde la app Mi Argentina o solicitarlo en formato físico.

¿Qué personas no tendrán que renovar el CUD en 2025?

El ANDIS recordó que, con la Resolución 2520/2024, se prorrogó por un año la renovación del CUD para quienes tienen su vencimiento CUD vencidos entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2025.

No obstante, los certificados únicos de discapacidad cuyo vencimiento estaba previsto para los años 2022, 2023 y 2024 deben ser renovados durante este año.