Pañales gratis de PAMI: cuántos le corresponden a cada afiliado por mes y cómo recibirlos a domicilio

Los beneficiarios ya no necesitan trasladarse ni hacer trámites presenciales para recibir la entrega gratuita de pañales descartables. En esta nota, te explicamos cómo solicitar el beneficio, la cantidad mensual disponible y cómo mantenerlo activo.

Pañales del PAMI. Foto: @PAMI_org_ar

El Programa de Atención Médica Integral (PAMI), la obra social pública más grande de Argentina con más de cinco millones de afiliados, ofrece un beneficio que mejora considerablemente la calidad de vida de quienes lo necesitan: la entrega gratuita de pañales descartables directamente en el domicilio del afiliado.

Esta prestación elimina la necesidad de realizar trámites presenciales o trasladarse a farmacias, facilitando el acceso a un insumo esencial. Durante la gestión actual, PAMI ya distribuyó más de 50 millones de pañales, reforzando su compromiso con la salud y el bienestar de los adultos mayores y personas con necesidades especiales.

Pañales PAMI. Foto: Pinterest / PAMI.

¿Cuántos pañales entrega PAMI por mes?

Según la normativa vigente, cada afiliado puede recibir hasta 90 pañales al mes, siempre que su condición médica lo justifique. Estos productos, conocidos como Higiénicos Absorbentes Descartables (H.A.D.), fueron diseñados y testeados por profesionales médicos y farmacéuticos para garantizar absorción, comodidad y ajuste anatómico.

Cómo acceder al servicio a domicilio

Afiliados que ya reciben el beneficio: son incorporados automáticamente al sistema de entrega domiciliaria y no requieren trámites adicionales.

Afiliados que aún no cuentan con el beneficio: deben solicitar la orden a través de su médico de cabecera, quien emite la receta electrónica (OME) con el diagnóstico, cantidad de unidades, domicilio y datos de contacto. Una vez aprobada, PAMI coordina la entrega en el hogar del afiliado.

El trámite para solicitar los pañales del PAMI. Foto: @PAMI_org_ar

Renovación y actualización de datos

El beneficio requiere una renovación cada seis meses mediante la emisión de una nueva receta médica. Los profesionales pueden cargar hasta seis órdenes consecutivas, asegurando la provisión continua del producto sin interrupciones.

En caso de cambios de domicilio o errores en los datos, los afiliados pueden comunicarse con PAMI Escucha y Responde al 138 o acercarse a una agencia para actualizar su información.

Con esta medida, PAMI no solo garantiza un acceso más cómodo y seguro a un insumo vital, sino que también refuerza su rol como herramienta de asistencia integral para quienes dependen de este tipo de prestaciones.