Mercados en rojo: en medio de la incertidumbre cambiaria, los bonos y las acciones argentinas vuelven a caer en Wall Street

La proximidad de las elecciones y una persistente desconfianza de los inversores golpean de lleno en los bonos soberanos.

Cómo podría llegar a modificarse la clasificación crediticia de Argentina. Foto: REUTERS

Las acciones y los bonos argentinos vuelven a negociarse en baja este miércoles en Wall Street.

El dólar oficial en el Banco Nación operaba a media rueda de este miércoles a $1.400 para la compra y $1.450 para la venta. mientras que el dólar mayorista cotizaba a $1.404 y $1.424 para ambas puntas.

Por su parte, el dólar “blue” se ofrecía a $1.455 y $1.475 para ambas cotizaciones.

En este contexto, los bonos soberanos en dólares experimentaban un descenso de 3,8% en promedio. La mayor caída se observaba en el Global 2046 (GD46), con un 7,1 por ciento.

Asimismo, la mayoría de los ADR y acciones de compañías argentinas que son negociados en dólares en Wall Street ofrecían cifras negativas.

Bonos argentinos. Foto: NA (Xinhua/Michael Nagle)

Contribuye a la tendencia una rueda negativa en las bolsas de Nueva York, debido a que por primera vez desde 2018, el gobierno federal de Estados Unidos entró en cierre (“shutdown”) tras el rechazo del Partido Demócrata en el Senado a la última propuesta republicana para financiar la administración federal.

En un intento por calmar el mercado de cambios, el Gobierno dispuso implementar nuevamente trabas para cortar la triangulación especulativa con bonos y limitó los negocios de compra de divisas a solamente bancos y entidades autorizadas.