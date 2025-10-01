Qué pasará con los dólares y cómo comprarlos en billeteras virtuales tras la prohibición del Banco Central

Muchas personas se cuestionan qué sucederá con los ahorros en dólares que ya tenían en su cuenta antes de la medida que tomó el organismo a cargo de Santiago Bausili.

Billetera virtual de MODO y Mercado Libre. Foto: NA (Damián Dopacio)

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) prohibió la venta de dólar oficial en Mercado Pago y Cocos Capital, dos de las billeteras virtuales más importantes de la Argentina.

Luego de esta decisión, muchas personas se cuestionan qué pasará con los ahorros en dólares que ya tenían en su cuenta antes de la medida que tomó el organismo a cargo de Santiago Bausili.

“No cambia nada, más allá del revuelo en las redes. En términos normativos, no cambia nada en lo que tiene que ver con el acceso para personas humanas al mercado de cambios”, declaró Bausili, en una entrevista televisiva.

Santiago Bausili, presidente del Banco Central. Foto: NA.

En sintonía, explicó por qué prohibieron la venta de dólar oficial en dichas billeteras virtuales: “Lo que estaba pasando es que había entidades no autorizadas a hacer transacciones en mercado de cambio para personas humanas”.

El titular del organismo monetario indicó que “esas operaciones están limitadas a bancos y agencias de cambio que están autorizadas por el Banco Central. Las billeteras y las ALyCs no están autorizadas por el BCRA”.

Bausili señaló que la venta de dólares por parte de las aplicaciones se dieron de ”forma errónea”, por lo que el Banco Central intervino para aclararles que la interpretación estaba errada.

El Banco Central prohibió la compra de dólares en dos billeteras virtuales. Foto: NA (Martín Zabala)

Por último, aclaró que no hubo un pedido hacia las compañías involucradas: “El BCRA lidia con sus regulados, que son los bancos y las casas de cambio. Nosotros no hablamos con Cocos Capital hoy”.

¿Cómo comprar dólares en billeteras virtuales?

De momento, las billeteras virtuales dejarán de vender el dólar oficial a través de las plataformas, aunque sí estará disponible su variante Mercado Electrónico de Pagos (MEP).

“Solo para aclarar que si bien a pedido de nuestro proveedor de dólar oficial pausamos temporalmente dicha operatoria, seguimos operando dólar MEP normalmente“, subrayó Ariel Sbdar, CEO de Cocos Capital.