Cuenta DNI en octubre: ¿hay descuento en carnicerías este sábado 4 de octubre?

La billetera virtual del Banco Provincia anunció un nuevo paquete de promociones para el décimo mes del año. Cuándo será el descuento en carnicerías.

Carnicería. Foto: Reuters/Agustin Marcarian

Cuenta DNI renovó sus beneficios y descuentos con la llegada de octubre 2025. La billetera virtual de Banco Provincia tiene una de sus ofertas principales en las compras realizadas en carnicerías, granjas y pescaderías. Por esto mismo, resulta fundamental conocer cuándo se puede aprovechar.

La aplicación volvió a lanzar como cada mes un paquete de promociones con beneficios pensados para las compras cotidianas y también para fechas especiales como el Día de la Madre.

Cuenta DNI. Foto: Banco Provincia

Uno de los puntos principales para sus usuarios está en el descuento en las compras en carnicerías, ya que representa un reintegro del 35% en las transacciones.

Cabe recordar que el tope en los reintegros es de $6.500 por usuario, cifra que se alcanza con compras de $17.000.

Cuenta DNI, carnicerías. Foto: Banco Provincia

Durante octubre 2025, el beneficio en carnicerías, granjas y pescaderías estará disponible únicamente durante el sábado 11. Por ende, el sábado 4 no habrá ofertas para aprovechar con Cuenta DNI.

Cuenta DNI: todos los descuentos de octubre 2025

Especial Día de la Madre

30% de descuento en gastronomía: válido el sábado 18 y domingo 19 de octubre. Tope de $ 8.000 por persona, equivalente a $ 26.700 en consumos.

Comercios de cercanía

20% de descuento todos los viernes: tendrá un tope de $ 4.000 por viernes, alcanzable con $ 20.000 en compras.

Carnicerías, granjas y pescaderías

35% de descuento el sábado 11 de octubre: se contempla un tope de $ 6.000 por persona, que se logra con compras de $ 17.000.

Ferias y mercados bonaerenses

40% de descuento todos los días: en octubre tendrá un tope de $ 6.000 por semana por persona, equivalente a un ticket de $ 15.000.

Universidades

40% de descuento todos los días en comercios adheridos de universidades bonaerenses: tendrá un tope de $ 6.000 por semana por persona, alcanzable con $ 15.000 en consumos.

Librerías

10% de descuento los lunes y martes: este beneficio no tendrá tope de reintegro.

Farmacias y perfumerías

10% de descuento los miércoles y jueves: será sin tope de reintegro.

Comercios de cercanía (no alimentos)

3 cuotas sin interés todos los días. En comercios adheridos, pagando con tarjetas Visa o Mastercard vinculadas en la app.