Cuenta DNI en octubre: ¿hay descuento en carnicerías este sábado 4 de octubre?
Cuenta DNI renovó sus beneficios y descuentos con la llegada de octubre 2025. La billetera virtual de Banco Provincia tiene una de sus ofertas principales en las compras realizadas en carnicerías, granjas y pescaderías. Por esto mismo, resulta fundamental conocer cuándo se puede aprovechar.
La aplicación volvió a lanzar como cada mes un paquete de promociones con beneficios pensados para las compras cotidianas y también para fechas especiales como el Día de la Madre.
Uno de los puntos principales para sus usuarios está en el descuento en las compras en carnicerías, ya que representa un reintegro del 35% en las transacciones.
Cabe recordar que el tope en los reintegros es de $6.500 por usuario, cifra que se alcanza con compras de $17.000.
Durante octubre 2025, el beneficio en carnicerías, granjas y pescaderías estará disponible únicamente durante el sábado 11. Por ende, el sábado 4 no habrá ofertas para aprovechar con Cuenta DNI.
Cuenta DNI: todos los descuentos de octubre 2025
Especial Día de la Madre
30% de descuento en gastronomía: válido el sábado 18 y domingo 19 de octubre. Tope de $ 8.000 por persona, equivalente a $ 26.700 en consumos.
Comercios de cercanía
20% de descuento todos los viernes: tendrá un tope de $ 4.000 por viernes, alcanzable con $ 20.000 en compras.
Carnicerías, granjas y pescaderías
35% de descuento el sábado 11 de octubre: se contempla un tope de $ 6.000 por persona, que se logra con compras de $ 17.000.
Ferias y mercados bonaerenses
40% de descuento todos los días: en octubre tendrá un tope de $ 6.000 por semana por persona, equivalente a un ticket de $ 15.000.
Universidades
40% de descuento todos los días en comercios adheridos de universidades bonaerenses: tendrá un tope de $ 6.000 por semana por persona, alcanzable con $ 15.000 en consumos.
Librerías
10% de descuento los lunes y martes: este beneficio no tendrá tope de reintegro.
Farmacias y perfumerías
10% de descuento los miércoles y jueves: será sin tope de reintegro.
Comercios de cercanía (no alimentos)
3 cuotas sin interés todos los días. En comercios adheridos, pagando con tarjetas Visa o Mastercard vinculadas en la app.