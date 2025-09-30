Cuenta DNI: uno por uno, todos los descuentos y beneficios de octubre 2025

La billetera virtual del Banco Provincia anunció un nuevo paquete de promociones para el décimo mes del año. Los detalles.
martes, 30 de septiembre de 2025, 21:33
Cuenta DNI. Foto: Banco Provincia.
La billetera virtual del Banco de la Provincia de Buenos Aires anunció en las últimas horas cuáles son los nuevos descuentos y beneficios para el mes de octubre.

Cuenta DNI volvió a lanzar como cada mes un paquete de promociones con beneficios pensados para las compras cotidianas y también para fechas especiales como el Día de la Madre.

Uno por uno, los descuentos y beneficios para acceder a ahorros de hasta el 40% en diferentes rubros.

Especial Día de la Madre

30% de descuento en gastronomía: válido el sábado 18 y domingo 19 de octubre. Tope de $ 8.000 por persona, equivalente a $ 26.700 en consumos.

Comercios de cercanía

20% de descuento todos los viernes: tendrá un tope de $ 4.000 por viernes, alcanzable con $ 20.000 en compras.

Carnicerías, granjas y pescaderías

35% de descuento el sábado 11 de octubre: se contempla un tope de $ 6.000 por persona, que se logra con compras de $ 17.000.

Ferias y mercados bonaerenses

40% de descuento todos los días: en octubre tendrá un tope de $ 6.000 por semana por persona, equivalente a un ticket de $ 15.000.

Universidades

40% de descuento todos los días en comercios adheridos de universidades bonaerenses: tendrá un tope de $ 6.000 por semana por persona, alcanzable con $ 15.000 en consumos.

Librerías

10% de descuento los lunes y martes: este beneficio no tendrá tope de reintegro.

Farmacias y perfumerías

10% de descuento los miércoles y jueves: será sin tope de reintegro.

Comercios de cercanía (no alimentos)

3 cuotas sin interés todos los días. En comercios adheridos, pagando con tarjetas Visa o Mastercard vinculadas en la app.