Cuenta DNI: uno por uno, todos los descuentos y beneficios de octubre 2025

La billetera virtual del Banco Provincia anunció un nuevo paquete de promociones para el décimo mes del año. Los detalles.

Cuenta DNI. Foto: Banco Provincia.

La billetera virtual del Banco de la Provincia de Buenos Aires anunció en las últimas horas cuáles son los nuevos descuentos y beneficios para el mes de octubre.

Cuenta DNI volvió a lanzar como cada mes un paquete de promociones con beneficios pensados para las compras cotidianas y también para fechas especiales como el Día de la Madre.

Uno por uno, los descuentos y beneficios para acceder a ahorros de hasta el 40% en diferentes rubros.

Especial Día de la Madre

30% de descuento en gastronomía: válido el sábado 18 y domingo 19 de octubre. Tope de $ 8.000 por persona, equivalente a $ 26.700 en consumos.

Comercios de cercanía

20% de descuento todos los viernes: tendrá un tope de $ 4.000 por viernes, alcanzable con $ 20.000 en compras.

Carnicerías, granjas y pescaderías

35% de descuento el sábado 11 de octubre: se contempla un tope de $ 6.000 por persona, que se logra con compras de $ 17.000.

Ferias y mercados bonaerenses

40% de descuento todos los días: en octubre tendrá un tope de $ 6.000 por semana por persona, equivalente a un ticket de $ 15.000.

Universidades

40% de descuento todos los días en comercios adheridos de universidades bonaerenses: tendrá un tope de $ 6.000 por semana por persona, alcanzable con $ 15.000 en consumos.

Librerías

10% de descuento los lunes y martes: este beneficio no tendrá tope de reintegro.

Farmacias y perfumerías

10% de descuento los miércoles y jueves: será sin tope de reintegro.

Comercios de cercanía (no alimentos)

3 cuotas sin interés todos los días. En comercios adheridos, pagando con tarjetas Visa o Mastercard vinculadas en la app.