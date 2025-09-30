Cuenta DNI: uno por uno, todos los descuentos y beneficios de octubre 2025
La billetera virtual del Banco de la Provincia de Buenos Aires anunció en las últimas horas cuáles son los nuevos descuentos y beneficios para el mes de octubre.
Cuenta DNI volvió a lanzar como cada mes un paquete de promociones con beneficios pensados para las compras cotidianas y también para fechas especiales como el Día de la Madre.
Uno por uno, los descuentos y beneficios para acceder a ahorros de hasta el 40% en diferentes rubros.
Especial Día de la Madre
30% de descuento en gastronomía: válido el sábado 18 y domingo 19 de octubre. Tope de $ 8.000 por persona, equivalente a $ 26.700 en consumos.
Comercios de cercanía
20% de descuento todos los viernes: tendrá un tope de $ 4.000 por viernes, alcanzable con $ 20.000 en compras.
Carnicerías, granjas y pescaderías
35% de descuento el sábado 11 de octubre: se contempla un tope de $ 6.000 por persona, que se logra con compras de $ 17.000.
Ferias y mercados bonaerenses
40% de descuento todos los días: en octubre tendrá un tope de $ 6.000 por semana por persona, equivalente a un ticket de $ 15.000.
Universidades
40% de descuento todos los días en comercios adheridos de universidades bonaerenses: tendrá un tope de $ 6.000 por semana por persona, alcanzable con $ 15.000 en consumos.
Librerías
10% de descuento los lunes y martes: este beneficio no tendrá tope de reintegro.
Farmacias y perfumerías
10% de descuento los miércoles y jueves: será sin tope de reintegro.
Comercios de cercanía (no alimentos)
3 cuotas sin interés todos los días. En comercios adheridos, pagando con tarjetas Visa o Mastercard vinculadas en la app.