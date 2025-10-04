Viajar gratis en colectivo durante octubre 2025: quiénes no deberán pagar boleto y a qué líneas alcanza el beneficio

Tras un nuevo aumento en el transporte público, una promoción alivia el bolsillo de los pasajeros en el AMBA. Conocé todos los detalles y el paso a paso para acceder al programa.

Viajar gratis en colectivo. Foto: NA

Un determinado grupo de personas gozará del boleto gratis del colectivo en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) gracias a una promoción bancaria que ofrece el 100% de la bonificación del servicio, beneficio que estará vigente durante octubre de 2025.

Se trata del Banco Nación, que, desde mayo de este año, mantiene la oferta para que los usuarios de BNA+ sigan utilizando este programa que les devuelve el costo del pasaje.

Viajar gratis en colectivos. Foto: NA.

¿Cómo viajar gratis en colectivos del AMBA?

En los términos y condiciones de su página oficial, la entidad bancaria indicó que la promoción es “válida en la República Argentina para pagos con QR desde la App BNA+ realizados únicamente en los validadores sube de las líneas de colectivo habilitadas”.

Para viajar gratis en colectivos del AMBA, lo único que hay que hacer es:

Abrir la app y buscar “Viajar con QR” Se generará un QR único para cada pago Acercar el QR al validador SUBE ¡Listo! El lector de QR confirmará el pago

Cabe señalar que el beneficio tiene un tope de reintegro, ya que los usuarios reciben 6 viajes bonificados al día durante la duración de la promoción con dos pagos con QR por cada terminal habilitada.

Viajar gratis en colectivo con BNA+. Foto: Banco Nación

Además, la devolución del dinero podría tardar en aparecer hasta 30 días después del viaje en la cuenta monetaria asociada a la aplicación, por lo que se recomienda tener saldo depositado.

En qué líneas de colectivos se puede viajar gratis

En el caso del AMBA, las líneas incluidas en la promoción son las que poseen recorridos entre provincia y ciudad:

1, 4, 7, 8, 9, 10, 12, 17, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 29, 31, 34, 37, 39, 42, 44, 47, 50, 56, 61, 62, 64, 65, 67, 68, 70, 76, 84, 90, 91, 96, 98, 99, 100, 102, 106, 107, 108, 109, 115, 117, 118, 132, 134, 135, 146, 150, 151, 161, 164, 181, 185, 188, 205, 271, 283, 288, 299, 311, 312, 329, 373, 384, 422, 500, 523, 501 G y 570