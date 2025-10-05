Becas Progresar: quiénes no cobran el beneficio en octubre 2025 y por qué

Esta ayuda escolar tiene el objetivo de acompañar a los estudiantes en sus trayectorias educativas y que puedan finalizar con sus estudios en los distintos niveles del sistema educativo.
Canal 26
Por Canal 26
domingo, 5 de octubre de 2025, 21:00
Becas Progresar. Foto: NA
Becas Progresar. Foto: NA

Los beneficiarios de las Becas Progresar que no cumplan con los requisitos establecidos por el programa verán suspendidos sus pagos a partir de octubre 2025.

Los beneficiarios que no reciban el pago este mes podrían estar afectados por diferentes motivos:

  • Por finalización de su carrera (grado, tecnicatura o profesorado).
  • Incumplimiento de los requisitos específicos del subprograma.
  • Superar en más de dos años el plazo estipulado para completar los estudios.
  • Haber sido dado de baja anteriormente por causas atribuibles al propio estudiante.
  • Percibir otra beca educativa de características similares otorgada por la Secretaría de Educación.
  • Postularse a una tercera carrera luego de haber recibido Progresar Superior en dos convocatorias previas.
  • Estar registrado en el Régimen del Impuesto a las Ganancias, o tener familiares directos en esa situación.
  • Incumplir con cualquier otra condición establecida en el reglamento de Progresar.
Becas Progresar. Foto: X @MinCapHum_Ar
Becas Progresar. Foto: X @MinCapHum_Ar

Requisitos poder inscribirse al Progresar

Progresar Superior

  • Ser argentino, nativo o naturalizado, o extranjero, con al menos 5 años de residencia legal y DNI.
  • Tener entre 17 y 24 años si se está comenzando una carrera.
  • Hasta 30 años si es una carrera avanzada.
  • Sin límite de edad en el caso de estudiantes de enfermería.
  • Los ingresos familiares no deben superar tres SMVM (excepto titulares de pensión no contributiva por invalidez, según Ley 13.478).
  • Haber finalizado el nivel medio sin adeudar materias al momento de anotarse.
  • Cursar estudios en universidades o institutos terciarios públicos. Se incluyen algunas instituciones privadas y estudiantes de enfermería bajo condiciones específicas.
  • Cumplir con el avance académico requerido.
  • Tener el esquema de vacunación vigente según edad.
  • Participar de las actividades complementarias del programa.
Becas Progresar. Foto: argentina.gob.ar
Becas Progresar. Foto: argentina.gob.ar

Progresar Trabajo

  • Ser argentino o extranjero con al menos 2 años de residencia legal y DNI.
  • Tener entre 18 y 24 años (hasta 40 años si no se cuenta con empleo formal).
  • Ingresos personales no mayores a tres SMVM.

Progresar Obligatorio

  • Ser argentino o extranjero con al menos 2 años de residencia legal en el país y DNI.
  • Tener entre 16 y 24 años al cierre de la convocatoria.
  • Ingresos familiares dentro del tope de tres SMVM, salvo beneficiarios con pensión no contributiva por invalidez.
  • Mantenerse como alumno regular.
  • Cumplir con el avance académico requerido.
  • Tener vacunación completa o en curso.
  • Realizar los cursos de orientación vocacional y laboral para recibir el monto total.