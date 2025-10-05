Becas Progresar: quiénes no cobran el beneficio en octubre 2025 y por qué

Esta ayuda escolar tiene el objetivo de acompañar a los estudiantes en sus trayectorias educativas y que puedan finalizar con sus estudios en los distintos niveles del sistema educativo.

Becas Progresar. Foto: NA

Los beneficiarios de las Becas Progresar que no cumplan con los requisitos establecidos por el programa verán suspendidos sus pagos a partir de octubre 2025.

Los beneficiarios que no reciban el pago este mes podrían estar afectados por diferentes motivos:

Por finalización de su carrera (grado, tecnicatura o profesorado).

Incumplimiento de los requisitos específicos del subprograma.

Superar en más de dos años el plazo estipulado para completar los estudios.

Haber sido dado de baja anteriormente por causas atribuibles al propio estudiante.

Percibir otra beca educativa de características similares otorgada por la Secretaría de Educación.

Postularse a una tercera carrera luego de haber recibido Progresar Superior en dos convocatorias previas.

Estar registrado en e l Régimen del Impuesto a las Ganancias, o tener familiares directos en esa situación.

Incumplir con cualquier otra condición establecida en el reglamento de Progresar.

Becas Progresar. Foto: X @MinCapHum_Ar

Requisitos poder inscribirse al Progresar

Progresar Superior

Ser argentino, nativo o naturalizado , o extranjero, con al menos 5 años de residencia legal y DNI.

Tener entre 17 y 24 años si se está comenzando una carrera.

Hasta 30 años si es una carrera avanzada .

Sin límite de edad en el caso de estudiantes de enfermería.

Los ingresos familiares no deben superar tres SMVM (excepto titulares de pensión no contributiva por invalidez, según Ley 13.478).

Haber finalizado el nivel medio sin adeudar materias al momento de anotarse.

Cursar estudios en universidades o institutos terciarios públicos . Se incluyen algunas instituciones privadas y estudiantes de enfermería bajo condiciones específicas.

Cumplir con el avance académico requerido.

Tener el esquema de vacunación vigente según edad.

Participar de las actividades complementarias del programa.

Becas Progresar. Foto: argentina.gob.ar

Progresar Trabajo

Ser argentino o extranjero con al menos 2 años de residencia legal y DNI.

Tener entre 18 y 24 años (hasta 40 años si no se cuenta con empleo formal).

Ingresos personales no mayores a tres SMVM.

Progresar Obligatorio