Beneficios con Cuenta DNI: el único sábado de octubre 2025 para aprovechar el descuento del 35% en carnicerías

Si planeás reuniones familiares o simplemente querés abastecerte para el fin de semana, prestá atención a estos beneficios.

Cuenta DNI. Foto: NA.

Se viene el Día de la Madre y octubre comenzó con ofertas y descuentos para aprovechar con la Billetera Virtual del Banco de la Provincia de Buenos Aires que, miles de usuarios ya están disfrutando.

Además de tener una oferta especial por el Mes de la Madre, Cuenta DNI ya tiene fecha y lugares específicos para la compra de uno de los productos más buscado por todos: la carne.

Si planeás reuniones familiares o simplemente querés abastecerte para el fin de semana, prestá atención a estos beneficios.

Para maximizar el ahorro en el fin de semana largo, concentrá tus compras más grandes (supermercado y carnicería) en los días de promoción. Recordá siempre verificar el tope de reintegro para cada rubro y el día exacto en que aplica el beneficio.

Beneficios de Cuenta DNI en octubre

Detalle completo de cada beneficio, topes de reintegro y montos necesarios para aprovecharlos

Cuenta DNI, carnicerías. Foto: Banco Provincia

Especial Día de la Madre

Habrá 30% de descuento, el sábado 18 y el domingo 19 de octubre en comercios del rubro Gastronomía, con tope de $8.000 por persona, equivalentes a $26.700 en consumos.

Carnicerías, granjas y pescaderías

En estos tres tipos de comercios, será 35% el descuento, el sábado 11 de octubre, con tope de $6.000 por persona, que se alcanzan con $17.000 en consumos.

Comercios de cercanía

El descuento será del 20% cada viernes del mes con un tope de $4.000 por viernes, generando así, un total de $20.000 en consumos.

Ferias y mercados bonaerenses

Tendrán 40% de descuento todos los días y, un tope de $6.000 por semana por persona, lo cual equivale a un ticket de $15.000.

Universidades

Contará con 40% de descuento cada día del en comercios adheridos de universidades bonaerenses. El tope ascenderá a los $6.000 por semana por cada persona equivalente a $15.000 en consumos.

Librerías

Se suman con 10% de descuento los lunes y martes, en librerías adheridas de toda la provincia. No tendrá tope de reintegro.

Farmacias y perfumerías

El 10% de descuento será miércoles y jueves, en comercios adheridos y, tampoco contará con tope de reintegro.

Comercios de cercanía (no alimentos)

Tendrán tres cuotas sin interés todos los días, con tarjetas Visa y/o Mastercard vinculadas en la aplicación en comercios adheridos.

Cómo descargar Cuenta DNI en 5 pasos

Si bien miles de usuarios ya disfrutan de los servicios de Cuenta DNI, todavía hay personas que no. Por eso, a continuación, compartimos el paso a paso para descargar la aplicación al celular y así, comenzar a aprovechar de los múltiples beneficios.

Abrir la tienda de aplicaciones del teléfono:

Con Android

Entrar a Google Play Store.

Con iPhone

Ingresar a App Store.

En ambos casos hay que buscar la app en el buscador.

Descargar e instalar la aplicación.

Verificar que sea la oficial del Banco Provincia.

Una vez instalada, abrirla y registrarse.

Para ello, tener a mano el DNI físico, tarjeta nueva, no libreta. Luego, el sistema pide una foto del frente y dorso del DNI, una selfie para validar identidad y datos personales de la persona.

Posteriormente se debe generar una clave de acceso y, cumplidos estos pasos, la persona se convierte en usuario quedando lista para para empezar a usar la billetera para: