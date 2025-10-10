Malestar en EEUU por el salvataje de Trump a Milei: el proyecto de los demócratas para evitarlo

La oposición norteamericana busca “eliminar la facultad” del presidente republicano para “brindar apoyo financiero unilateral a la Argentina durante el mandato de Milei”. De esta forma, quedaría sin efecto el swap impulsado por Scott Bessent.

Javier Milei junto al Secretario del Tesoro de los Estados Unidos, Scott Bessent. Foto: Presidencia

Tras el anuncio de Scott Bessent sobre el salvataje de Donald Trump a la economía del gobierno de Javier Milei, legisladores del partido Demócrata de los Estados Unidos presentaron “un nuevo proyecto de ley para detener este rescate” llamado “No Argentina Bailout Act”.

La norma “eliminaría la facultad de la administración Trump para brindar apoyo financiero unilateral a la Argentina durante el mandato del presidente argentino Javier Milei“, y ”prohibiría al secretario del Tesoro, Scott Bessent, utilizar el FSE para brindar asistencia financiera directa o indirecta a Argentina, incluyendo el uso de líneas de swap de divisas, compras de divisas o deuda soberana, o préstamos directos".

Reunión de Javier Milei con Donald Trump. Foto: REUTERS

En el marco del shutdown que vive Estados Unidos, Elizabeth Warren, Tim Kaine, Chris Van Hollen, Cory Booker, Tina Smith, Rubén Gallego, Bernie Sanders y Peter Welch presentaron el proyecto que pretende evitar un millonario desembolso a la Argentina “mientras las familias estadounidenses atraviesan dificultades en su país“.

“Donald Trump cerró nuestro gobierno. Pero está abierto a desembolsar US$20.000 millones para su aliado político en la Argentina. Tenemos un nuevo proyecto de ley para detener este rescate y poner a ‘Estados Unidos primero’”, escribió la senadora Warren en X.

El artículo señala que la decisión del gobierno de Trump de “rescatar la economía argentina está suscitando dudas sobre si el verdadero objetivo es ayudar a los inversores ricos cuyas apuestas en la Argentina podrían tambalearse si su economía se hundiera”.