Milei respaldó el refinanciamiento de la deuda y dijo que no hay riesgo de default:

Javier Milei junto al ministro de Economía, Luis Caputo. Foto: NA (Daniel Vides)

Javier Milei salió al cruce de las críticas por el reciente movimiento financiero del Banco Central, que canceló una parte del swap con el Tesoro de Estados Unidos utilizando un nuevo préstamo internacional. A través de sus redes sociales, el mandatario aseguró que quienes vaticinaban un impago de compromisos “erraron otra vez” y defendió la práctica de refinanciar vencimientos como una señal de normalización financiera.

“Desde mediados de 2025 agitaron el fantasma del default. Erraron otra vez. Fin”, expuso Milei en su cuenta oficial de Twitter. El líder de La Libertad Avanza acompañó su mensaje con un análisis del economista Juan Ramón Rallo, quien argumentó que en países solventes la deuda pública no se amortiza por completo, sino que el capital se refinancia permanentemente mientras se cumplen los pagos de intereses.

Cómo fue el refinanciamiento de la deuda del Banco Central con EEUU

El balance del Banco Central correspondiente a la última semana de diciembre reveló un movimiento de USD 2.500 millones. El Gobierno utilizó estos fondos para devolver la parte ejecutada del swap de USD 20.000 millones que había acordado con Washington antes de las elecciones legislativas.

Para realizar este pago sin afectar las reservas internacionales, se tomó un crédito de monto equivalente con un organismo internacional. Los detalles de la transacción fueron:

Monto: USD 2.500 millones.

Origen de los fondos: Aunque el BCRA no precisó la fuente, en el mercado financiero se especula con un préstamo del Banco Internacional de Pagos (BIS) de Basilea.

Objetivo: Cancelar el tramo utilizado del swap con EE. UU. y estirar los plazos de vencimiento.

Scott Bessent, secretario del Tesoro de Estados Unidos, y Luis Caputo. Foto: X @SecScottBessent

El argumento central del oficialismo es que al no existir déficit presupuestario, el stock total de la deuda no aumenta. “Refinanciar no es aumentar el monto total del endeudamiento, es pagar más tarde”, explicó Rallo en el video difundido por Milei. Según esta visión, al mantenerse el superávit fiscal, el peso de la deuda pública en relación al Producto Interno Bruto (PBI) continúa su tendencia decreciente.

Para la Casa Rosada, la capacidad de conseguir este nuevo financiamiento es una prueba de que el mercado confía en el programa económico. Fuentes del Banco Central evitaron dar detalles sobre la tasa o el plazo del nuevo crédito, pero aclararon que no se trata de fondos provenientes del FMI. Este movimiento se suma a la cancelación previa de deudas con el propio BIS a principios de 2024, lo que para el Ejecutivo demuestra una “mejora progresiva de la solvencia del Estado argentino”.