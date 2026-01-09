Argentina reembolsó los fondos que recibió del swap de monedas con el Tesoro de EEUU: el comunicado oficial del Banco Central En medio de una jornada movida para el Ministerio de Economía, Argentina devolvió los fondos que había recibido por el swap de monedas. El anuncio del Banco Central y el posteo al respecto de Scott Bessent, secretario del Tesoro de Estados Unidos.

Scott Bessent, secretario del Tesoro de Estados Unidos, y Luis Caputo. Foto: X @SecScottBessent

El Gobierno, a través del Banco Central de la República Argentina (BCRA), informó que devolvió la totalidad de los fondos que había recibido en el marco de un acuerdo de swap de monedas con el Tesoro de Estados Unidos comandado por Scott Bessent. Según comunicó la autoridad financiera este viernes 9 de enero, la operación se completó con la transferencia de los recursos que se habían utilizado para fortalecer las reservas internacionales y estabilizar la liquidez cambiaria.

El instrumento utilizado, conocido como swap de monedas, le permitió a dos bancos centrales intercambiar sus respectivas monedas por un determinado periodo, con el compromiso de recomprarlas según un cronograma pactado. En el caso de Argentina, la operación con el Tesoro norteamericano había tenido como objetivo aportar liquidez en dólares a la economía local, enfrentando tensiones en el mercado cambiario y presiones sobre las reservas del Banco Central.

La operación inicial se había concretado en un contexto de alta volatilidad financiera y persistente demanda de divisas en el mercado local. Para el país, el swap con Estados Unidos significó un flujo de fondos que apoyó la estrategia de gestión de reservas y contribuyó a aliviar, en el corto plazo, la presión sobre el tipo de cambio. Sin embargo, ante la evolución de las condiciones macroeconómicas y con el objetivo de cumplir cabalmente los compromisos asumidos, el Banco Central decidió proceder con la devolución de los recursos.

"El Banco Central de la República Argentina (BCRA) comunica que en diciembre de 2025 canceló las operaciones realizadas durante el cuarto trimestre de 2025 con el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, bajo el acuerdo de estabilización cambiaria por USD 20.000 millones anunciado el 20 de octubre de 2025“, comunicó la entidad financiera. ”De acuerdo con lo anunciado en octubre de 2025, ese acuerdo de estabilización cambiaria establece los términos y condiciones para la realización de operaciones bilaterales de swap de monedas entre ambas partes.“, completó.

El Presidente Javier Milei recibió en Casa Rosada al Secretario del Tesoro de los Estados Unidos, Scott Bessent, en Casa Rosada. Foto: Presidencia

Qué implica la devolución del swap de monedas con EEUU

Especialistas en finanzas internacionales explicaron que la devolución del swap puede leerse como un gesto de responsabilidad hacia los acreedores y mercados externos, en un escenario en el que la Argentina busca consolidar relaciones de confianza con organismos e inversores globales. Explicaron que, aunque el uso de swaps de monedas es habitual entre bancos centrales en todo el mundo, la devolución o la renovación de dichos instrumentos depende de la estrategia económica de cada país y de las condiciones de mercado en cada momento.

La operación también se produjo en un contexto donde el Gobierno enfrenta desafíos económicos internos, como la gestión de las reservas internacionales, la inflación y los equilibrios fiscales. Devolver el swap era una obligación contractualmente prevista y su cumplimiento evita acumular saldos pendientes que puedan generar incertidumbre o tensiones adicionales en la relación financiera con Estados Unidos.

Javier Milei junto al Secretario del Tesoro de los Estados Unidos, Scott Bessent. Foto: Presidencia

Con la devolución de todos los fondos recibidos en el marco de ese acuerdo, el Banco Central cerró formalmente el capítulo de ese instrumento con el Tesoro de los Estados Unidos. En adelante, la autoridad monetaria continuará gestionando sus reservas y las herramientas de política cambiaria en función de las prioridades económicas del país y de los acuerdos financieros que se establezcan en el futuro.

El posteo de Scott Bessent tras el reembolso del swap de monedas por parte de Argentina

“Me complace anunciar que, como reflejo de su fortalecida posición financiera, Argentina ha reembolsado rápida y completamente su limitada disposición del swap con Estados Unidos, de modo que el Fondo de Estabilización Cambiaria actualmente no tiene pesos”, expuso el secretario del Tesoro de Estados Unidos a través de sus redes sociales.

Argentina abonó más de $4.000 millones de dólares de deuda a través de otro préstamo y restan siete pagos más durante 2026

El Gobierno pagó el primer vencimiento de deuda del año por más de US$4200 millones. Durante este último tiempo, Luis “Toto” Caputo trabajó sobre el retiro de los dólares y en ese proceso había recibido la negativa del gobernador de Santa Fe por el pedido de liquidación de más de 800 millones de dólares que poseen por un préstamo de un privado de Nueva York. Por esto mismo, el ministro de Economía debió negociar un préstamo con seis bancos internacionales: Bank of China, BBVA, Deutsche Bank, Santander, JPMorgan y Goldman Sachs. Sumado a ello, pudo contar con el ingreso de US$700 millones de la privatización de cuatro represas del sur y US$1689 millones de depósitos del Tesoro.