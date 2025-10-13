Acuerdo YPF-ENI: Horacio Marín aseguró que el proyecto generará 50.000 empleos

Además, el CEO de la petrolera nacional señaló que el acuerdo puede representar para la Argentina el ingreso de 300.000 millones de dólares en exportaciones.

Horacio Marin, CEO de YPF. Foto: NA.

El presidente y CEO de YPF, Horacio Marín, afirmó que el acuerdo recientemente firmado entre la petrolera nacional y la empresa italiana ENI puede representar para la Argentina el ingreso de 300.000 millones de dólares en exportaciones y la generación de 50.000 puestos de trabajo.

Marín destacó la firma del convenio con la compañía energética italiana, asegurando que se trata de “la decisión final de inversión, lo que significa que el proyecto está cerrado”.

En diálogo con Radio Rivadavia, detalló que “con este proyecto se va a duplicar la producción de gas de Vaca Muerta promedio de este año”, precisando que “vamos a exportar 75 millones de metros cúbicos por día”.

Horacio Marín, presidente de YPF, y Claudio Descalzi, CEO de ENI. Foto: X @GAFrancosOk

Al respecto, reveló que “esto puede representar para Argentina US$300.000 millones de exportaciones entre el 2031 y 2050”.

Asimismo, el CEO de YPF especificó los montos de inversión al indicar que “en total este es un proyecto de US$85.000 millones de inversión”.

En infraestructura, se requieren US$25.000 millones, indicando que “para eso la idea es aplicar al RIGI y empezar a buscar el financiamiento”. Con respecto a pozos, indicó que “hasta el 2031 tenemos que invertir otros US$20.000 millones y desde ese año hasta el 2050 la cifra asciende a US$40.000 millones”.

Creación de 50 mil empleos

En relación a la generación de empleo con la puesta en marcha de la iniciativa, Marín aseguró: “Estimamos 50.000 puestos de trabajo entre directos e indirectos inducidos en estos cuatro años”. Al mismo tiempo, aseguró a nivel tributario que “en un cálculo rápido, de impuestos el proyecto va a pagar US$120.000 millones”.

En cuanto al ingreso calculado para los años venideros, previo a que empiece a impactar el nuevo proyecto, el titular de YPF compartió que prevén que el ingreso de dólares por exportaciones en 2025 será 10.000 millones de dólares, en 2026 entre US$13.000 y US$14.000 millones, en el 2027 en el orden de los US$20.000 millones.

En tanto que para el 2028, detalló que las exportaciones totalizarían los US$30.000 millones, en el 2029 aumentarían a US$35.000 millones y después del 2030 “nos da más de US$40.000 millones”, aclarando que estos montos son “siempre y cuando se mantengan los precios de ahora”.