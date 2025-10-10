Juicio por YPF: la jueza Loretta Preska insiste con que la Argentina entregue chats de Luis Caputo y Sergio Massa

La magistrada consideró que las objeciones del gobierno son parte de “una estrategia dilatoria”. El incumplimiento podría terminar con sanciones contra el país.

La jueza Loretta Preska. Foto: REUTERS

En el marco del juicio por YPF, la jueza Loretta Preska insistió con su pedido de que la Argentina entregue los chats y los mails de Luis Caputo y Sergio Massa.

La nueva audiencia se basó en el proceso de discovery y la entrega de información relacionada con el “alter ego” de YPF, Aerolíneas Argentinas, el Banco Central (BCRA), el Banco Nación e YPF.

YPF

La falta de respuestas sobre la documentación de los últimos ministros de Economía fueron consideradas por la magistrada de Nueva York como una “estrategia dilatoria”.

Sin embargo, aceptó fijar una fecha límite de cumplimiento para el 30 de octubre.

Loretta Preska

El pedido se sostiene en que los demandantes (Levine Lee, King & Spalding, Kellogg Hansen) afirman que los funcionarios usan chats y teléfonos personales para manejar asuntos de Estado y que hay evidencia pública.

La jueza consideró que la falta de cumplimiento podría derivar en sanciones, como inferencias adversas o medidas de desacato.