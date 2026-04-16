Vaca Muerta: YPF obtuvo la distinción Marca País durante una visita de Karina Milei y Manuel Adorni

La secretaria general de Presidencia y el jefe de Gabinete visitaron las instalaciones. Foto: Prensa Gobierno

En el marco de una agenda centrada en el desarrollo energético y la proyección exportadora, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, visitaron los yacimientos de Vaca Muerta en Neuquén. Durante la jornada, YPF recibió el certificado de Marca País Argentina, una distinción que la reconoce como actor estratégico en la identidad productiva nacional y el crecimiento económico.

La Marca País es una herramienta oficial diseñada para potenciar las exportaciones de bienes y servicios, atraer inversiones extranjeras y fomentar el turismo, posicionando el talento y la industria local en los mercados globales. Acompañados por el presidente y CEO de YPF, Horacio Marín, los funcionarios nacionales recorrieron un equipo de perforación y un pad de pozos en producción en Loma Campana. Este sector es considerado uno de los polos energéticos más dinámicos a nivel global.

Durante la visita, se observó el funcionamiento de los Centros de Monitoreo y Control (RTIC) de Buenos Aires y Neuquén. Desde estos centros se realiza la optimización de la actividad de campo en tiempo real, un factor clave para el incremento de la eficiencia en un contexto donde el sector energético argentino busca consolidar su perfil exportador.

La visita de los funcionarios se dio durante la jornada del jueves 16 de abril. Foto: Prensa Gobierno

La actividad contó con la participación de Diego Sucalesca, titular de la Agencia Argentina para la Promoción de las Inversiones y el Comercio Internacional, y autoridades legislativas de la provincia de Neuquén:

Zulma Reina: vicepresidenta 1ª de la Legislatura provincial (en ejercicio del Poder Ejecutivo).

Nadia Márquez: senadora nacional por Neuquén.

Mario Pablo Cervi: senador nacional por Neuquén.

Por parte de la compañía, estuvieron presentes los vicepresidentes de Relaciones Institucionales, Guillermo Garat; de Asuntos Públicos, Lisandro Deleonardis; y el vicepresidente ejecutivo de Upstream, Matías Farina. Con este reconocimiento, YPF busca fortalecer su posicionamiento internacional como empresa líder en el desarrollo de hidrocarburos no convencionales y apuntalar la marca argentina en el mercado energético mundial.

Río Negro otorgó a PAE un nuevo permiso de exploración que contempla inversiones millonarias en Vaca Muerta

El gobierno de Río Negro otorgó a Pan American Energy (PAE) un nuevo permiso para explorar el bloque hidrocarburífero Cinco Saltos Sur, ubicado en el sector rionegrino de la formación Vaca Muerta, en el extremo norte de la provincia. La adjudicación se concretó tras un proceso licitatorio en el que la compañía presentó la mejor oferta técnica y económica, lo que marcó un paso más en la expansión de la actividad no convencional en la cuenca.

La iniciativa quedó formalizada a través del Decreto 32/2026, publicado en el Boletín Oficial provincial, y contempla una inversión inicial de US$ 8,58 millones por parte de PAE. Además, la empresa aportará US$ 429.210 en concepto de infraestructura, equivalente al 5% del monto total comprometido, como parte de los requisitos de la adjudicación.

En el marco del proyecto, PAE deberá realizar un pozo exploratorio en el bloque Cinco Saltos Sur. El plan establece una primera perforación vertical hasta aproximadamente 3.000 metros de profundidad, seguida de una extensión horizontal de 2.000 metros, en línea con los métodos habituales de exploración en yacimientos no convencionales.