Argentina y otro fallo favorable en la causa YPF.

La Cámara de Apelaciones de Nueva York dejó en suspenso todas las apelaciones vinculadas al caso YPF, medida que va en línea con la decisión de dejar sin efecto la condena que obligaba a la Argentina a pagar 16.000 millones de dólares, en el marco del juicio iniciado por la estatización de la petrolera.

De esta manera, todas las instancias vinculadas al caso quedan en pausa hasta que se resuelvan los recursos que pueden presentar los demandantes, ya sea solicitar una reconsideración a la Cámara o presentar un recurso a la Corte Suprema de Justicia estadounidense.

Además, se canceló la audiencia programada para el 16 de abril, durante la cual se iban a tratar esas apelaciones. Una de ellas era la presentada por la Argentina contra la orden de la jueza Loretta Preska, que obligaba a entregar acciones de la empresa a los acreedores.

La jueza Loretta Preska. Foto: REUTERS

“La Cámara de NY sigue tomando las medidas lógicas derivadas de su fallo favorable a la Argentina”, señaló Sebasntián Soler, exprocurador del Tesoro y sumó: “Ahora deja en suspenso todas las demás apelaciones relativas al caso hasta que ese fallo quede firme”.

Cabe recordar que el fallo a favor de Argentina sostuvo -en términos generales- que el Congreso y las leyes que este dicta prevalecen tanto sobre el estatuto de YPF como en el de cualquier otra empresa.

En esa línea, el tribunal argumentó que, según la legislación argentina, los estatutos de una sociedad anónima tienen un carácter organizativo interno y no configuran contratos bilaterales exigibles entre accionistas privados y el Estado.

Burford pidió más tiempo para intentar revertir el fallo a favor de Argentina

A principios de abril, los demandantes en el juicio por la expropiación de YPF solicitaron a la Corte de Apelaciones una prórroga de 28 días para presentar un pedido de revisión del fallo que benefició a la Argentina.

La presentación fue realizada por las sociedades Petersen Energía Inversora y Petersen Energía, representadas por el fondo Burford Capital, principal financista del litigio. Según el escrito, el plazo actual, que vencía el viernes 10 de abril, pasaría al 8 de mayo de 2026.

El objetivo es preparar una solicitud de rehearing o de rehearing en banc, es decir, un mecanismo que habilita la revisión del fallo por parte de todos los jueces de la Cámara. “Los demandantes solicitan respetuosamente una extensión de 28 días del plazo para presentar una petición de reconsideración”, señalaron los abogados en el documento.