Caso YPF: las apelaciones de las empresas estadounidenses Foto: NA

Pese al fallo favorable en la Cámara de Apelaciones de Nueva York para la República Argentina en el caso YPF, el fondo Burford tomó una drástica decisión. El organismo redoblará la estrategia judicial y recurrirá al CIADI, el tribunal arbitral del Banco Mundial, y en paralelo, intentará revertir en Estados Unidos el fallo de la Corte de Apelaciones de Nueva York.

Los fondos Petersen y Eton Park, financiados por Burford Capital, expusieron sus siguientes movimientos en busca de dar vuelta la decisión del tribunal que dejó sin efecto la sentencia contra Argentina por US$16.100 millones que la jueza Loretta Preska había dictado en 2023.

Estación de servicio de YPF. Foto: NA

Qué es el CIADI

El CIADI (Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones) es la institución líder mundial dedicada al arbitraje y conciliación de disputas entre inversionistas extranjeros y Estados. Fundado en 1966 y perteneciente al Grupo del Banco Mundial, ofrece un foro neutral para resolver conflictos.

Sus fallos son no ejecutables, por lo que los beneficiarios deben presentarse a la Justicia para que sean reconocidos y se puedan cobrar mediante embargos en caso de que el país no pague. Argentina perdió el 85% de los casos en litigio así como también presenta varios frentes abiertos.

CIADI Foto: CIADI

La historia argentina en el CIADI

Argentina presenta un caso iniciado en el CIADI desde el 2019 por la expropiación de Aerolíneas Argentinas en 2008 cuyo pago asciende a los US$390 millones. Si bien en un momento se anunció un acuerdo entre la Argentina y los acreedores, el fondo Titan Consortium, finalmente el país decidió proseguir con la apelación del fallo de ejecución.

Durante la crisis de 2001, Argentina tomó medidas de emergencia como pesificar contratos y congelar tarifas para estabilizar la economía. Pero esas decisiones afectaron contratos con empresas extranjeras, que luego demandaron en tribunales internacionales y ganaron.

Estación de servicios YPF. Foto: YPF Energía Argentina

En este sentido, el CIADI ordenó que Argentina pague US$716 millones a AES Corporation debido a la pesificación de contratos vinculados a la represa de Alicurá, y US$147 millones a la constructora Webuild por el congelamiento de peajes en el puente Rosario–Victoria.

Otro caso es el de la empresa Mobil Exploration, que obtuvo un fallo favorable en el CIADI por US$196 millones, tras reclamar por las pérdidas en sus negocios vinculados al gas.