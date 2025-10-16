Volvió a intervenir el Tesoro, pero subió el dólar: a cuánto cerró este jueves 16 de octubre

El Tesoro de Estados Unidos intervino en el mercado de cambios, pero subió el dólar de vuelta. A cuánto.

Tras la intervención del Tesoro una vez más. Foto: NA

El Tesoro de Estados Unidos vendió dólares en el mercado local a través de operaciones al contado. Según el Citi, estas operaciones se realizaron por orden del Departamento del Tesoro y fueron ejecutadas por el Banco Santander.

El volumen de ventas alcanzó los 120 millones de dólares durante el jueves 16 de octubre luego de ventas por unos 100 millones el miércoles 15. A pesar de esta intervención, el dólar continuó su tendencia alta.

A cuánto cerró el dólar este jueves 16 de octubre

El tipo de cambio mayorista en Argentina superó los $1.400, cerrando a $1.402 para la venta, lo que representó un aumento de $22 (1,6%) respecto al día anterior. Este incremento se produjo a pesar de la intervención del Tesoro de Estados Unidos en el mercado cambiario local.

Javier Milei junto al Secretario del Tesoro de los Estados Unidos, Scott Bessent. Foto: Presidencia

En el segmento de contado, se operaron 676,9 millones de dólares, un monto elevado dada la baja estacionalidad de liquidaciones del agro propia del mes. Esto generó una fuerte demanda privada por cobertura y contribuyó a la presión de incremento sobre el tipo de cambio.

Factores internos y externos de la suba del dólar