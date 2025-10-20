Argentina y Estados Unidos firmaron el swap por USD 20.000 millones para estabilizar el tipo de cambio

Autoridades del BCRA confirmaron la firma antes de la apertura de los mercados. Los detalles del comunicado.

Banco Central. Foto: NA

La Argentina y Estados Unidos anunciaron la firma de un swap de monedas por USD $ 20.000 millones para garantizar el pago de la deuda nacional.

“El Banco Central de la República Argentina (BCRA) anuncia la suscripción de un acuerdo de estabilización cambiaria con el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, por un monto de hasta US$ 20.000 millones”, señaló la entidad que preside Santiago Bausili.

“Este acuerdo forma parte de una estrategia integral que refuerza la política monetaria de la Argentina y fortalece la capacidad del Banco Central para responder ante condiciones que puedan derivar en episodios de volatilidad en los mercados cambiario y de capitales”, señalaron fuentes del BCRA.

Noticia en desarrollo.