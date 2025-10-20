El superávit comercial cayó un 6,21% interanual en septiembre de 2025

Argentina registró en septiembre pasado un superávit comercial de 921 millones de dólares, con una caída del 6,21% respecto a igual mes de 2024 y un salto en las importaciones.

El saldo positivo implicó, además, un derrumbe del 36% con respecto al superávit logrado en agosto de este mismo año, que había sido de 1.440 millones de dólares, explicó este lunes el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).

Pese a la caída interanual, Argentina logró encadenar 22 meses con superávit en la balanza comercial.

Qué pasó con las importaciones y exportaciones

Según el INDEC, el volumen del intercambio comercial (exportaciones más importaciones) aumentó en septiembre un 18,7% interanual, a un total de 15.336 millones de dólares.

En septiembre, Argentina realizó exportaciones por 8.128 millones de dólares, un 16,9% más que el mismo mes en 2024.

El país de Latinoamérica que lidera la exportación de la fruta más consumida del mundo. Foto Unsplash

En tanto, las importaciones, por valor de 7.207 millones de dólares, tuvieron un salto interanual del 20,7%, en el contexto de las políticas de apertura comercial y de bajada de aranceles a las importaciones del Gobierno de Javier Milei.

En los primeros nueve meses del año, Argentina acumuló un superávit comercial de 6.030 millones de dólares, con exportaciones por 63.533 millones e importaciones por 57.503 millones.