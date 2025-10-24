A cuánto cerró el dólar en la antesala de las elecciones del 26 de octubre
En la jornada final previo a las elecciones legislativas, el dólar oficial subió $10 y cerró a $1.465 para la compra y $1.515 para la venta en el Banco Nación, recuperando exactamente lo perdido en la rueda anterior.
Con este movimiento, la divisa registró un incremento semanal del 0,7% y acumula en lo que va del mes una suba del 8,2%. En el promedio de las entidades financieras, el tipo de cambio minorista se ubicó entre $1.510 y $1.515, alcanzando un máximo de $1.520 en algunos bancos.
En el segmento paralelo, el dólar blue se mantuvo sin cambios en $1.505 para la compra y $1.525 para la venta, mientras que el mayorista cerró en $1.492, apenas por debajo del límite superior de la banda cambiaria, fijado en $1.492,55. Se aguarda el informe del Banco Central para conocer si hubo intervenciones en el mercado.
Por su parte, los dólares financieros operaron con leves subas: el MEP avanzó 1% hasta $1.548,52, y el Contado con Liquidación (CCL) trepó 1,2% hasta $1.569,73. Las reservas internacionales del Banco Central se mantenían en US$40.988 millones al cierre del jueves 23 de octubre, según los últimos datos disponibles.