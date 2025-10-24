A cuánto cerró el dólar en la antesala de las elecciones del 26 de octubre

El dólar cerró en alza en su última vuelta antes de las elecciones legislativas del 26 de octubre.

Dólar cara chica. Foto X @Cadena3Com

En la jornada final previo a las elecciones legislativas, el dólar oficial subió $10 y cerró a $1.465 para la compra y $1.515 para la venta en el Banco Nación, recuperando exactamente lo perdido en la rueda anterior.

Con este movimiento, la divisa registró un incremento semanal del 0,7% y acumula en lo que va del mes una suba del 8,2%. En el promedio de las entidades financieras, el tipo de cambio minorista se ubicó entre $1.510 y $1.515, alcanzando un máximo de $1.520 en algunos bancos.

En el segmento paralelo, el dólar blue se mantuvo sin cambios en $1.505 para la compra y $1.525 para la venta, mientras que el mayorista cerró en $1.492, apenas por debajo del límite superior de la banda cambiaria, fijado en $1.492,55. Se aguarda el informe del Banco Central para conocer si hubo intervenciones en el mercado.

Por su parte, los dólares financieros operaron con leves subas: el MEP avanzó 1% hasta $1.548,52, y el Contado con Liquidación (CCL) trepó 1,2% hasta $1.569,73. Las reservas internacionales del Banco Central se mantenían en US$40.988 millones al cierre del jueves 23 de octubre, según los últimos datos disponibles.