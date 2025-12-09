Donald Trump habló del triunfo de Milei en las elecciones legislativas: “Estaba perdiendo, lo respaldé y ganó de una manera aplastante”

El presidente de Estados Unidos se atribuyó el triunfo de las elecciones legislativas de La Libertad Avanza. La definición de Trump sobre Javier Milei.

El presidente argentino en la Casa Blanca Foto: REUTERS

Donald Trump realizó una definición sobre el triunfo de La Libertad Avanza en las elecciones legislativas del pasado 26 de octubre. En medio de la alianza estratégica entre ambos países y el acuerdo comercial, el presidente de Estados Unidos respaldó a Javier Milei y se atribuyó la victoria del oficialismo entendiendo que el espacio “estaba perdiendo, lo respaldé y ganó de una manera aplastante”.

Trump mantuvo una conversación con la periodista Dasha Burns, el jefe de Estado norteamericano se refirió a los problemas de Europa y planteó un posible escenario de intervención para impulsar a dirigentes de su misma óptica política. “He respaldado gente que a muchos europeos no le gustan, apoyé a Viktor Orban”, dijo a modo de introducción sobre Hungría.

De manera inmediata, pasó a hablar del vínculo con Argentina que se potenció en el último tiempo. “Volviendo a Latinoamérica, apoyé a Milei. Él estaba perdiendo la elección, lo respaldé y ganó de una manera aplastante”, sostuvo Trump tras la derrota de La Libertad Avanza 45 días antes por más de 14 puntos en la provincia de Buenos Aires.

En esta misma línea, profundizó: “Él heredó un desastre total, con una inflación horrible causada por el anterior presidente de la izquierda radical, muy parecido a Joe Biden, el peor presidente en la historia de nuestra nación. Sin embargo, le ha devuelto la estabilidad a la economía de Argentina. Javier Milei es un muy buen amigo, luchador y ganador y tiene mi respaldo completo y total para la reelección como presidente. Nunca los defraudará”.

La comitiva argentina liderada por Javier Milei junto a Donald Trump en el Salón Oval de la Casa Blanca. Foto: NA

Cabe recordar cuáles fueron las declaraciones del presidente de Estados Unidos previo a las elecciones del 26 de octubre: sostuvo que su administración no iba a ser “generosa” con la Argentina si Milei perdía las elecciones.

“Creemos que va a ganar. Debería ganar. Y si gana, le seremos de gran ayuda. Y si no gana, no vamos a perder el tiempo porque no hay posibilidad de que Argentina vuelva a ser grande. Apoyo a este hombre porque su filosofía es correcta. Puede que gane o no, pero creo que ganará. Si gana, nos quedamos con él; si no, nos vamos”, había dicho.